Очередной день Недели моды в Лондоне запомнился ярким шоу Topshop Unique. Свою премиальную линию британский бренд показывает в рамках LFW уже не первый сезон, но в формате see now - buy now («с подиума – в магазины) только второй раз. И для Topshop, который впереди планеты всей в стратегии ускоренного ретейла, такая система работает безотказно: не успевает коллекция поместиться на полках (онлайн и оффлайн) в день показа, как она тут же оказывается распроданной.

А дело все в том, что креативная команда бренда не загадывает на будущее на полгода вперед, а предлагает потребителю то, что актуально здесь и сейчас. Для встречи весны дизайнер Кейт Пилан решила вернула гостей показа в 90-ые: эпоху, когда в мире моды воцарился хаос. Богемный шик, культура рейва и спортивный стиль слились на подиуме в яркую и разнообразную коллекцию.

В Topshop Unique весна-лето 2017 встретились и последние тренды: как то нежные шелковые платья в сочетании с объемными куртками, удобные олимпийки, цветные пальто и шубы, удобные oversize свитера и свитшоты, сочетающиеся практически со всем, - и конечно, то, что напоминает о неотвратимо приближающемся лете: боди и купальники всех расцветок. Смелые образы дополняют ботильоны и туфли с разноцветными гольфами, а также миниатюрные сумки и рюкзаки «родом» из нулевых.

По традиции поражает обилие принтов и оттенков - в этом сезоне особенно много полоски и флористики. Отсылки к бесшабашной эпохе, жизнерадостная палитра и функциональность - вот рецепт прекрасной и модной весны от Topshop.

Кстати, в показе принияли участие средняя дочь Сильвестра Сталлоне - Систин и двоюродная сестра Кейт Мосс – Лотти. Из первого ряда за ними наблюдали многочисленные звездные гости: София Ричи, Дженнифер Флавин и София Сталлоне, Will.I.Am, Эрин О'Коннор, Оливия Палермо и Марина Линчук.