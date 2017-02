Год назад Кристофер Бейли взбудоражил общественность, отказавшись от привычной для индустрии сезонности и гендерного разделения коллекций. Дизайнер тогда заявил, что Burberry больше не будут проводить отдельные мужские и женские показы, а заодно начнет продавать все вещи сразу по завершении шоу в соответствии с концепцией see now - buy now. За британским Домом тогда подтянулись еще несколько имен, и революция в мире моды окончательно свершилась. В этом смысле преемник Томаса Берберри Кристофер Бейли оказался не меньшим революционером своего времени, чем сам основатель бренда. Глобальные перемены пришлись весьма кстати и выпали на год 160-летнего юбилея Burberry.

Гостей второго в истории марки шоу see now - buy now в лондонском Makers House ждало множество сюрпризов. Дизайнер посвятил новую весенне-летнюю коллекцию жизни и творчеству Генри Мура - культового британского художника и скульптора-абстракциониста, звезда которого зажглась после Второй мировой. Более 40 работ Мура использовались в качестве декораций к показу, а после они составили целую выставку с вещами Burberry, которая продлится с 21 по 27 февраля в том же Makers House в лондонском Сохо. К слову, рекламную кампанию новой коллекции сняли в Henry Moore Studio & Gardens, где теперь располагается фонд имени художника.

Кроме визуального оформления, Бейли по традиции особое внимание уделил музыкальному сопровождению - в этот раз он пригласил выступить на шоу британскую певицу Анну Кальви. Под ее пронзительный голос модели дефилировали в сложноскроенных одеждах, напоминающих те самые скульптуры Мура. Творческий путь художника Бейли отследил, используя приемы деконструкции: привычные жакеты, джемперы и сорочки появились на подиуме в деформированном виде. Где-то это асимметричный подол, где-то вырез неправильной формы или нарочито удлиненный рукав, где-то и накидки, связанные из плотных шнуров.

Дизайнер как будто «перепридумал» предметы базового гардероба, экспериментируя с формами и добавляя ряду вещей свойственный Burberry милитари-оттенок. Даже классические шинели в новой коллекции Бейли выглядели как образцы современного искусства, но от этого их носибельность и практичность абсолютно не пострадала.

Еще задолго до показа Кристофер говорил, что хочет вернуться к корням, посмотреть по-новому на любимые всеми британцами вещи - от твида до вязаных кардиганов. У него это получилось на 100%. Свидетелями очередного триумфа дизайнера стали «завсегдатаи» показов Burberry Наоми Кэмпбелл и сестры Сьюки и Имми Уотерхаус, редко посещающая подобные мероприятия Пенелопа Крус, Ребекка Холл, Оливия Палермо, Джордан Данн, Каи Скоделарио, дочь Джуда Лоу Айрис и другие знаменитости.