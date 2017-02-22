Британский дизайнер Кристофер Кейн полностью игнорирует тренды, политику и беллетристику любого рода. Вместо этого он решается на чистый эксперимент и продолжает исследовать сочетания старого и нового.

Новая коллекция осень-зима 2017/2018 - искреннее признание дизайнера в любви к одежде и своему делу. Когда британец обсуждал со своей сестрой и по совместительству заместителем Тэмми Кейн тему следующего сезона, они оба сошлись во мнении, что не хотят делать никаких заявлений: ни о Брекзите, ни о Дональде Трампе, ни о феминизме. Вопрос политики в гардеробе от Christopher Kane уже давно решен.

Свою работу дизайнер описал крайне просто: «Я просто хотел насладиться ощущением спонтанности при выборе кроя и тканей». Поэтому искать скрытый смысл или подтекст в представленной на Неделе моды в Лондоне новой коллекции дизайнера бессмысленно. В одежде Christopher Kane нет ничего, кроме самой одежды.

Сочетая традиционные ткани и фасоны с футуристическим силуэтом и предельно современными принтами, украшениями и тканями, одежда Кристофера Кейна приобрела интригующий и необычайно привлекательный облик. Сам дизайнер отметил, что хотел привнести более «грубую женственность». Этого он добился, задействовав асимметричный крой и комбинируя ткани различных фактур и цветов. Вообще, материалы стали ключевым моментом коллекции: так, из прочно ассоциирующейся с мебельным производством тафты были выполнены асимметричные юбки-миди, жакеты, платья-футляры и даже пальто самых современных фасонов.

Кроме того, Кейн от все души использовал женственный шелк, который имел слегка угловатые формы, нежный цветочный паттерн, рисунки космических кораблей авторства румынского художника Ионеля Талпазана, а также струящиеся полупрозрачные ткани, которые придали одежде больше воздуха и легкости. «Мы хотели поработать с историческими тканями. И дело здесь не столько в самих тканях, сколько в людях, которые их производят», - прокомментировал дизайнер за кулисами.

Свою осенне-зимнюю коллекцию Кейн по традиции снабдил шикарными декоративными элементами: объемными цветами, обильно украшенными блестящим стеклярусом, и круглыми золотистыми и серебряными пайетками.

В новой коллекции британец вновь представил популярную обувь марки Crocs, с которой уже работал полгода назад. Однако на этот раз он лишил ее ярких камней и украсил черным и коричневым мехом. Вместе с этим Кейн не побоялся включить в коллекцию и более спортивную обувь - кроссовки. Они приобрели желтый, бежевый и черный оттенок и были декорированы пересекающимися лентами, подобранными в тон к обуви.