Мода никогда не была настолько политически ориентированной, как сегодня. Большинство дизайнеров сконцентрировалось не на одежде, а проблемах современного мира, которые наперебой отображают в своих коллекциях. К тем немногим, кто сознательно отказывается от острых общественных высказываний, относится 34-летняя Мэри Катранзу. Дизайнер придерживается старой и, безусловно, романтической стратегии: когда жизнь выставляет ограничения, стоит обратиться к творчеству, в котором отсутствуют рамки и запреты.

Именно поэтому в новом сезоне британка погрузилась в мир фантазий и сюрреалистичные анимационные мультфильмы Уолта Диснея 1940-х годов. Знаменитый режиссер также решил убежать от реальности в 1937 году во времена Великой депрессии, когда задумал «Фантазию», самый смелый проект в своей карьере. Когда киностудии не могли позволить себе дорогостоящие фильмы, аниматоры создавали совершенно новый мир с помощью ручки и красок. Уолт Дисней поставил перед собой почти неосуществимую задачу – визуализировать рождение фантазии и нарисовать красками мелодию, точнее классические произведения Чайковского, Стравинского, Понкьелли, Шуберта и Бетховена. Монументальная экспериментальная «Фантазия» символично вышла в 1940 году, который принято считать завершением Великой депрессии, и тут же получила звание величайшего произведения студии Disney.

Сегодня, когда мир погряз в проблемах, Мэри Катранзу напоминает о подвиге Уолта Диснея. Ее новая коллекция осень-зима 2017/2018 построена на фасонах, напоминающих костюмы в стиле милитари, какие женщины носили во времена Великой депрессии. Столь строгие наряды дизайнер завернула в красочную рисованную историю, населенную волшебными феями, русалками, морскими коньками, мультяшными единорогами и кентаврами.

Захватывающие яркие кадры британка попыталась трансформировать и перенести на графичную одежду с помощью различных манипуляций с принтами и тканями, которые имеют оптический эффект трехмерности изображений. «Принты - это определенный период в истории моды, открывший женщинам новый способ одеваться. Это новый способ украсить платье, создать свою визитную карточку, визуальный язык или даже новую кожу», - рассказала Катранзу.

В новом сезоне Мэри также оформила вещи бисерной и стеклярусной вышивкой, аппликациями в виде мультяшных ландшафтов, объемными ожерельями и меховыми воротниками ярких оттенков. Особая роль в этой сказке дизайнер отвела волшебным башмакам - точно таким, какие носили в 17 веке, в эпоху барокко, когда в моду вошли каблуки и банты на туфлях. Придворную бальную обувь она трансформировала в разноцветные остроносые мюли из кожи, бархата, металлизированной кожи и глиттера с квадратной застежкой, усыпанной кристаллами.