Модный марафон осень-зима 2017 перевалил за экватор - лондонские показы передали эстафету Италии. Открывало Неделю моды в Милане первое в истории бренда Gucci объединенное женско-мужское шоу. Заняв в 2015 году пост креативного директора Дома, Алессандро Микеле за несколько сезонов сделал главным трендом мировых подиумов «новую романтику», лишенную гендерных условностей. Упор на смешение культурных кодов разных эпох и тяжелый шик дизайнер довел до апогея прошлой осенью и сейчас остался верен себе.

Свежий формат Микеле опробовал в новом пространстве - Gucci Hub, где собрал бесконечное количество гостей, перед которыми распахнул занавес в Эдем. В центре расположилась египетская пирамида, увенчанная обязательной для средневекового католического храма флюгером в виде петуха - символом церкви и апостола Петра. А вокруг - садовый лабиринт из оргстекла вместо подиума. Солистка Florence and the Machine Флоренс Уэлч читала фоном религиозные «Песни невинности и опыта» Уильяма Блейка, а потом ее сменил ASAP Rocky с «Любовным письмом Фредерика Уэнтворта Энн Эллиот» из последнего романа Джейн Остин «Доводы рассудка». И это было только началом всей идейно-символической мешанины. Взяв за основу архетипические мужское и женское - Адама и Еву, дизайнер нашел место в своем райском саду для целой армии их потомков.

Следуя за весенне-летней и pre-fall-коллекцией, Алессандро вдохновился 70-ми, Древним Востоком, костюмами европейского Нового времени и декоративной перегруженностью стиля рококо. Интересно, что дизайнер назвал свое новое шоу «The Alchemist’s Garden: an anti-modern laboratory» (Сад Алхимика: антисовременная лаборатория). На самом деле, подмечено очень тонко: итальянец как настоящий алхимик виртуозно превращает совершенно обыденные вещи в фантастические, а Gucci – в золотую жилу конгломерата Kering.

Одежда из его новой коллекции выполнена из дорогих тканей - атласа, шелка и парчи, а в качестве принтов использованы цветы в духе голландского натюрморта и изображения насекомых. Цветы, люрекс, блестки, животные и растительные принты, клетка и банты, оборки и пайетки, кружево и перья, мех и разноцветная бахрома, сложная вышивка и винтажные ткани, разные эпохи и культуры – как всегда Микеле соединяет все. Впервые на подиуме представлены: кожаные комбинезоны и пальто, мужские свитера с надписью «Chiroptera», футболки с логотипом музыкальной группы AC/DC, шляпы с невероятно широкими полями, расшитые крупными камнями воротники и манжеты, строгие двубортные пальто и ботильоны на каблуке, по форме выполненные в стилистике ковбойских сапог. Каждый выход проработан до мельчайших деталей и напоминает персонажа кино.

Как средневековый алхимик, Алессандро Микеле продолжает смешивать ингридиенты и получает пьянящую смесь. Карнавальную, избыточную, огромную (120 образов), но поистине прекрасную. Все гости шоу Gucci, включая британскую музыкальную исполнительницу и музу Микеле - Флоренс Уэлч, Джареда Лето, рэпера ASAP Rocky, Тома Хиддлстона, Соко и Тави Гевинсон, аплодировали маэстро стоя.