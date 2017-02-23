Одним из главных событий первого дня Недели моды в Милане стал показ осенне-зимней коллекции Alberta Ferretti, на котором дизайнер решила погрузить публику в атмосферу уютной Венеции. Каждый образ на подиуме отсылал к прогулкам по Гранд-каналу: летящие шифоновые платья украшены принтами с изображением городских пейзажей, полоска с костюмов гондольеров перенесена на кардиганы и пальто, пряжки ремней выполнены в форме крылатого льва с Площади Святого Марка, а знаменитым карнавалам посвящены роскошные бархатные кейпы с капюшонами и маски, как в фильме «С широко закрытыми глазами».

В свое итальянское путешествие Альберта настоятельно рекомендует взять длинные накидки из каракуля и бархата, платья в пол с черно-белым геометрическим принтом, монохромные образы, широкие брюки с высокой посадкой, а также многослойные платья с оборками. Еще один значимый аксессуар коллекции - широкополые шляпы - стал реверансом в сторону сериала «Молодой папа», где понтифик в исполнении Джуда Лоу носил похожие головные уборы, прогуливаясь в ватиканском саду. Все образы дополняют объемные длинные серьги с жемчужинами.

Свое шоу дизайнер завершила на позитивной ноте - показ закрыл марш супермоделей новой формации: Джиджи и Беллы Хадид, Стеллы Максвелл, Эльзы Хоск, Саши Лусс, Изабели Фонтаны, Виттории Черетти и многих других, - в капсульной коллекции свитеров Rainbow Week - по одному на каждый из дней недели. Одной из участниц этого прохода стала 19-летняя модель сомалийского происхождения Халима Аден, появляющаяся на публике исключительно в хиджабе.