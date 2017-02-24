Показ женской коллекции Prada стал вариацией мужского, прошедшего в том же Милане в январе. Тогда главным героем шоу Миучча сделала Капитана Фантастика, а сейчас вывела на подиум его возлюбленную и спутницу жизни.

Новая коллекция Prada осень-зима 2017/2018 – о роли женщины в формировании современного общества, о соотношении частного и общественного: не зря в центре площадки Prada S.P.A. расположились спальня с кроватью, а вокруг нее абстрактна сеть коридоров-подиумов.

Вновь соединяя моду и искусство, Миучча привлекла к созданю шоу лучших из лучших. Голландский архитектор Рем Колхас отвечал за сценографию, саундтреком выступили произведения для органа Иоганна Себастьяна Баха, а ключевой образ итальянка позаимствовала у американского иллюстратора Роберта МакГинниса. Минималистские бетонные стены были украшены коллажами из женских портретов его авторства, будто из подшивок журналов разных десятилетий, начиная с изображений pin-up звезд 50-х и заканчивая секс-бомбами 70-х в узких клетчатых юбках с «факельной» пышной оборкой.

Перед показом Миучча по традиции выложила видео-тизеры коллекции в Instagram, которые не оставили никаких сомнений: дизайнер вновь сложила пазл из сиюминутных впечатлений и стилей разных эпох, настаивая на свободе выбора и силе индивидуальности. Шелковые платья из 20-х сочетались с пушистыми тапочками и вязаными шарфами, трикотажные костюмы из 60-х - с меховыми капюшонами и объемными сапогами, а милитари-жакеты - с коктейльными платьями с перьями.

Значительная доля в собирательном образе героини Prada была позаимствована из эпохи хиппи: рубчатый плис и вельвет, клеш, пэчворк и хэндмейд, вязаные купальники, ожерелья из ракушек и свитера с принтами в стиле экспрессионистов. Не менее отчетливо прослеживалась и мотоциклетная тематика с ее квадратными куртками из кожи в клепках и бисере, вязаными узорами жилетами, густо подведенными черным глазами, ботфортами без каблука и кепи, собранными из разнофактурных лоскутов кожи.

Смешение всего: текстур, декора, цветов и стилей, - так вкратце можно описать новое творение Миуччи Прада. Дизайнер не выдала ничего кардинально нового и интересного, но показала крепкую стилизованную коллекцию в лучших традициях Prada.