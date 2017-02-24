Второй день Миланской недели моды - самое время сказать свое слово легендарным итальянским брендам, которые, несмотря на сотрясающие мир конфликты и проблемы, возвращаются к вечным ценностям и дарят людям чувство защищенности и безопасности. Так, в новой осенне-зимней коллекции Fendi Карл Лагерфельд показал образы, которые останутся актуальными на протяжении еще не одного года.

Дизайнер работает на три фронта: Chanel, Fendi и Karl Lagergeld. Как ему удается разрабатывать абсолютно разные линии одежды - загадка. Творческий потенциал маэстро неисчерпаем, в чем в очередной раз убедились гости миланского показа.

Традиционно перед началом шоу Fendi на улице образовалась толпа людей, протестующих против использования натурального меха в изготовлении одежды. Успокоило защитников животных это или нет, но в осенне-зимней коллекции итальянского Дома меха было поразительно мало. На этот раз материал использовался на рукавах и манжетах строгих пальто и двубортных пиджаков, а также непосредственно при пошиве шуб. На смену яркой палитре прошлого сезона пришли более сдержанные, теплые оттенки: коричневый, красный, кремовый, персиковый и черный. Мех в данном случае не кричал, а показывал статусность.

Несколько сезонов назад Fendi определил для себя новую стратегию - привлечение молодых покупателей. Осенне-зимняя коллекция Fendi – мозаика из кодов римского Дома, ориентированная на поколение Y: объемные рукава, подчеркнутая защипами и вытачками талия, отборные ткани, изящный цветочный рисунок и аппликации, классическая клетка «принц Уэльский». Лагерфельд не побоялся экспериментировать и задействовал ткани с лазерной перфорацией: на платьях с V-образными вырезами, длинных юбках и коротких кроп-топах. В своей работе дизайнер использовал большое количество геометрических узоров, а также белоснежный паттерн на синем хлопке, напоминающий форму клинового листка.

Каждый образ был дополнен насыщенно-красными лакированными ботфортами на каблуке и новыми моделями культовых аксессуаров марки: Baguette, Peekaboo и Kan I - и «дебютанткой» Run Away – сумкой прямоугольной формы из гладкой и экзотической кожи.

Также Лагерфельд использовал в коллекцию знаменитый логотип Fendi в виде двух букв «F» - правда, трансформировал его в современный графичный принт. По словам дизайнера, вместе с Сильвией Вентурини-Фенди, ответственной за развитие аксессуарной линейки, они попытались вернуться в 1925 год - время, когда бренд Fendi начал свою историю, и показать наследие марки в более современном ключе. В новом сезоне двойные «F» расшифровываются как Feminine Fendi, или «Женственный Фенди».

Модное шоу не обошлось без любимиц Лагерфельда: Кендалл Дженнер, сестер Беллы и Джиджи Хадид и Стеллы Максвелл. А из первого ряда за ними наблюдали Кьяра Ферраньи, Анна Делло Руссо и Альберта Феррети.