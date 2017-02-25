В рамках Недели моды в Милане Джорджо Армани представил свою дерзкую и в тоже время очень элегантную коллекцию осень-зима 2017/2018. В связи с объединением сразу трех линеек Giorgio Armani, Emporio Armani и Armani Exchange формат шоу был совместным, поэтому на подиуме появились как женщины, так и мужчины.

Пока индустрию моды перетряхивает глобальная реконструкция всей ее системы устройства и функционирования, в «империи» Армани все на своих местах. Для молодых клиентов дизайнер снова предложил необычный крой, монохром с небольшими вкраплениями цвета и, конечно, невероятные по красоте ткани.

«Эта коллекция отмечена беспокойным столичным духом и создана из противоположностей», - именно так охарактеризовал свою работу кутюрье. В новом сезоне люкс от Armani стал максимально комфортным. При этом неизменными для всех линий одежды остались лаконичность силуэтов и женственный фасон. Коллекция включила шерстяные пальто с искусственным мехом и воротником, бархатные жакеты, клетчатые юбки-макси, широкие брюки с высокой талией, женственные однотонные платья, шелковые блузы и шарфы, круглые шляпы с широкими полями и броские аксессуары. Классические расчерченные клеткой строгие вещи дизайнер разбавил несколькими парами кроссовок, уютными бомберами и парками.

Верный холодным тонам, Джорджо привычно раскрасил коллекцию в палитре подводного царства из дымчатого жемчужно-серого, серебристого, бархатного черного, глубокого синего, нежного сиреневого и белого. Традиционное для Armani серебристое «морозное» сияние создавал на ткани металлический блеск. За контраст с холодными тонами отвечали яркие огненно-алые вспышки.

Коллекция осень-зима 2017/2018 прекрасно продемонстрировала новый взгляд Джорджо Армани на прет-а-порте, отличающийся излишней пестротой и носибельностью. Сегодня итальянский бренд смотрит в сторону уличной моды, предлагая покупателю ультра ослабленные линии уютных тканей и удобные силуэты структурированных конструкций.