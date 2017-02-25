Нравится ли это кому-то или нет, но за пару последних лет Донателла Версаче окончательно отошла от наследия своего брата Джанни. Вместо кричащих принтов и цветов, золота, супер облегающих и соблазнительных силуэтов и глубоких разрезов - темная цветовая гамма, спортивный стиль и одежда для сильных современных женщин.

Сезон осень-зима 2017/2018 не стал исключением. Донателла тонко чувствует современное настроение, и на показе в Милане она вновь обратилась к публике с подобной темой, выделив ключевые слова бескомпромиссной моды: храбрость, солидарность, равенство и единство. Все они, между тем, были вышиты на представленных изделиях. Из новой коллекции Versace можно собрать идеальный современный гардероб: тут есть и безупречные дубленки, и совершенные строгие костюмы, и платья с ажурными вставками для безумных ночей.

Идеальная женщина 21 века, по мнению модельера, та, которая не боится выделяться из толпы, но при этом ценит комфорт и сможет без угрызений совести прийти на бизнес-встречу в спортивном свитшоте, а на свидание - в брючном костюме. Она любит эксперименты и в любой ситуации остается уверенной в себе. Если раньше Versace выбирали, чтобы соблазнять мужчин, то сегодня итальянский бренд символизирует женскую силу и олицетворяет одежду как продолжение личности.

Представлять такую яркую и значимую для марки коллекцию дизайнер пригласила лучших из лучших: топ-моделей Наташу Поли, Кендалл Дженнер, Джиджи и Беллу Хадид, Аню Рубик, Бехати Принслу, Мариякарлу Босконо и, что стало большим сюрпризом для всех, чешскую супермодель Хану Сукупову, вышедшую на подиум впервые после долгого перерыва в карьере, связанного с рождением детей. В первом ряду, тем временем, за успехом своих коллег наблюдала Наоми Кэмпбелл, пришедшая в компании Льюиса Хэмилтона.