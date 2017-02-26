В прошлом сезоне Bottega Veneta отметил полувековой юбилей грандиозным показом со звездным кастингом из супермоделей разных лет. На этот раз в шоу принимала участие всего одна представительница «старой гвардии» - 43-летняя Ева Герцигова.

Вдохновляться из сезона в сезон одной и той же эпохой, при этом умудряясь каждый раз переиграть сотни раз виденное по-новому - особый дизайнерский талант. Так, у Джорджо Армани на подиуме вечные 80-е, у Вероники Этро - 70-е, а у Томаса Майера в Bottega Veneta - 40-е. И даже после полувекового юбилея бренда заданному на военное ретро курсу дизайнер не изменяет.

Подхватив тенденцию на слияние мужских и женских показов, немец пошел еще дальше и объединил в новой коллекции мужской и женский гардероб. Однако его сверхзадача осталась прежней – сделать акцент на ключевой ценности бренда. Майер сформулировал ее как «элегантную роскошь, которую вы обретаете с любой из вещей - будь то пара обуви или украшение, - которые выходят под маркой Bottega Veneta».

Лейтмотив первой части показа – микс стилей manlike и милитари с завышенной линией плеч и тонкой талией. По словам дизайнера, «все линии и отметки, нарисованные карандашом, должны были создавать ощущение будто они с точностью перенесены с эскиза на ткань». Наряду с женскими образами, Томас Майер задействовал и мужские. Большинство из них - современные смокинги, удлиненные пальто, классические рубашки с бабочками и более расслабленные брючные комплекты со спортивными жакетами.

С каждым последующим выходом дизайнер вводил более яркие оттенки, а также представил серию романтичных костюмов и вечерних шелковых платьев из струящегося шелка и ламе, с V-образными вырезами в стилистике 50-х. Последние - настоящая квинтэссенция голливудского гламура - достойны красной дорожки «Оскара» как полвека назад, так и сегодня. Кроме того, дизайнерская команда Bottega Veneta разработала ряд невероятных пышных шуб из козьей длинной шерсти и более сдержанные однотонные пальто, в которых все модели выглядели особенно женственно. Вывод прост: роскошно и со вкусом.