Если все пойдет по сценарию WWD, сразу по завершении Недели моды в Милане Родольфо Пальялунга покинет пост креативного директора Jil Sander после двух лет работы. Еще в январе 2017 появились слухи о том, что его место займут два дизайнера - сооснователь мужского бренда OAMC Люк Мейер и его супруга Люси, которая ранее работала в Dior.

Все то время, что Пальялунга руководил Jil Sander, он всегда очень трепетно относился к эстетике, пожалуй, самой минималистичной марки. К аскезе Жиль Зандер дизайнер каждый сезон добавлял что-то новое, но делал это так, чтобы коды бренда остались нетронутыми. В своей осенне-зимней коллекции он не изменил чистым линиям, изящным силуэтам и простому великолепному крою, при этом сосредоточив внимание на объемах и создании новых форм.

Родольфо продолжил вдохновляться эстетикой 80-х и играть с пропорциями. Отсюда в коллекции появились строгие брючные костюмы с высокими плечами, монохромные комплекты, длинные задрапированные платья, юбки-тюльпаны и жакеты с факельными удлиненными рукавами. Все вещи - вполне в классической концепции основательницы Jil Sander: «Чистый, минималистский дизайн всегда будет в моде. С ним отпадает необходимость в приукрашивании». Точку на показе итальянец поставил гламуром, представив на подиуме ряд вечерних платьев из люрекса и ламе, затянутых широкими «ремнями» из ткани на бедрах.

«Прощальная песня» Родольфо Пальялунга явно удалась. В новом сезоне Jil Sander, подобно многим другим дизайнерам, ищет защиты для женщины. Однако одежда итальянского Дома - это традиционно не орудие нападения, а продолжение личности, которое свято чтит пространство между собой и женским телом и словно создано специально для охраны этого объема воздуха.