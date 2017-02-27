С чем у большинства ассоциируется бренд Etro? Конечно, с принтом «пейсли», который стал символом модного Дома с момента его основания. В каждой коллекции Вероника Этро бесконечно перерождает отличительный знак марки, привнося в него нечто новое. Процесс творчества дизайнер сравнивает с индуистским кругом мандалы и идеей обновления. Возможно, поэтому филигранная вышивка, выполненная вручную, и техника пэтчворк, с помощью которой выстраивается мультикультурный коллаж, завораживает раз за разом.

Коллекции Etro всегда проникнуты романтическим духом дальних странствий. Обычно зовущая на Восток, на этот раз Вероника Этро выбирает не самый очевидный туристический маршрут: Тибет и «альтернативный шелковый путь» через Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан, Индию и Непал - территории, которые виделись американским хиппи 60−70-х раем на земле. Именно там, по мнению дизайнера, можно встретить красочное стечение культур и национальностей во всей их пестроте. «Я пыталась сделать что-то радостное, полное энергии и цвета. Это воображаемый фестиваль мира, место, конечно, выдуманное, а не какая-то конкретная географическая точка», - призналась итальянка за кулисами.

Максимализм в цвете, фасоне и крое, присущий бренду, продолжил идею объединения различных культур, совместив традиции Центральной Азии с Западной Европой. В результате получился невероятно красочный микс: пестрые стеганые кафтаны, шелковые халаты, пижамы и шальвары, куртки из дубленой кожи, шубы и красочные кимоно, джеллабы, покрытые восточными «гобеленовыми» узорами, топы с открытыми плечами и юбки в технике пэчворк, шелковые «кушаки», животные шкуры и замшевые сапоги, шнурованные узорной тесьмой.

Завершали образы яркие, как глазированная посуда, украшения из натуральных камней, ниток и бусин, контрастирующие с натуральной палитрой из глины, дерева, необработанного металла и коричневой кожи. Координат, где могла бы встретиться такая красочная многонациональная фантасмагория, на карте действительно не найти. Зато на показе Etro они расположились на одной линии, протяженной во времени, за которое гости успели проникнуться множеством сменяющих друг друга национальных колоритов и собрать в свою коллекцию впечатлений все самое яркое.