Последний день Недели моды в Милане закрылся показом новой коллекции Dolce & Gabbana, по традиции обернувшимся масштабным праздничным гуляньем и пиром горой. В этом сезоне дизайнерский дуэт решил довести свою коронную семейную тему до апофеоза. В невероятном шоу приняли участие порядка 140 клиентов итальянской марки разных национальностей и возрастов: юные мамы, их дочери и сыновья, дети младшего возраста, члены королевской семьи, миллениалы, музыканты, актеры и звезды социальных сетей.

Доменико Дольче и Стефано Габбана еще пару сезонов назад начали выпускать рекламные кампании с хештегом #realpeople и снимать в кампейнах самых обычных людей и случайных прохожих. Ключевую идею нового шоу дизайнеры мастерски связали еще с двумя месседжами Dolce & Gabbana - #DGFamily и #DGMillenials. «Мы хотели реализовать идею с участием не моделей, а реальных людей с самого начала наших первых шоу в середине 1980-х годов. Основной призыв этой коллекции - вы должны принимать себя такими, какие вы есть. Вот так!» - объяснили они за кулисами. Будучи прекрасными стратегами и умными бизнесменами, Доменико и Стефано попали в самую точк: сегодня популярная массовая культура и мода как ее часть переживают эпохальную смену поколений талантов и поклонников.

Шоу, начавшееся с выступления 20-летнего американского певца Остина Махоуна, собрало всех кумиров молодежи. Их костяк составили подросшие дети знаменитостей: сыновья и дочери Памелы Андерсон, Синди Кроуфорд, Дэниэла Дэй-Льюиса, Джуда Лоу, Сильвестра Сталлоне. Систин и София Сталлоне, Лаки Блю Смит и его сестры - Пайпер Америка, Старли Шайенн и Дейзи Клементайн, а еще Гэбриел Кейн Дэй-Льюис, Брэндон Томас Ли, Пресли Гербер, Рафферти Лоу и София Ричи. Все, кто не на подиуме, сидели в первом ряду. А плечом к плечу с ними - блогеры с YouTube и звезды Instagram: мексиканец Джуанпа Зурита, популярный своими комедийными скетчами, блогер Кристина Базан, певицы Хлои и Халли Бейли и многие другие. Также в шоу приняли участие российские it-girls: Илона Столье, Юлия Визгалина и Стелла Аминова с дочерьми.

Обозначая «смену караула» в поколениях клиентуры марки, Dolce & Gabbana не вычеркивают прежние имена, а наоборот, обозначают передачу ценностей из рук в руки старшим поколением младшему. Вот почему участниками шоу стали не только любимые модели и молодые звезды, но и лучшие клиенты со всего мира и друзья бренда разных возрастов.

Сама коллекция стала очередным доказательством, что Доменико Дольче и Стефано Габбана готовы петь оды женской красоте и делать все, чтобы подчеркнуть ее. В новом сезоне дизайнерский дуэт обратился к королевской атрибутике, украсив кружевные платья, жаккардовые пальто и безупречно скроенные брючные костюмы розами, сердцами и коронами. Ключевым же в коллекции стал леопардовый принт, который можно было рассмотреть и в качестве аккуратных вкраплений на обуви, и на пушистых шубах, и даже на подиуме. Праздничности убранству прибавили роскошные аксессуары, бархатная обувь и головные уборы: от пышных сатиновых бантов до блестящих диадем, украшенных сотней кристаллов.

Как обычно все буквально «дышало» пышностью, аристократической фактурностью и изобиловало многообразными деталями - Дольче и Габбана не изменили традиционной эстетике и устроили грандиозный праздник с шампанским под занавес.