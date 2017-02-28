Перемены в Calvin Klein продолжаются. Не успели отгреметь овации, встретившие дебютный показ Рафа Симонса для американского бренда в рамках Нью-Йоркской недели моды, как новоиспеченный креативный директор марки исполнил новый финт, пригласив присоединиться к команде британского дизайнера Луэллу Бартли.

Бартли возглавит джинсовое направление Calvin Klein Jeans: в ее полное распоряжение перейдет дизайн продуктов линейки по всему миру «для обеспечения единого позиционирования бренда». Отчитываться она теперь будет непосредственно перед Питером Мюлье, правой рукой Рафа Симонса, и Франком Белоши, президентом европейского департамента Calvin Klein Jeans.

Назначение британки - это еще один этап нововведений Симонса после смены логотипа бренда и презентации первого в истории Дома лукбука кутюрной коллекции Calvin Klein By Appointment.

Задача Луэллы будет состоять в том, чтобы передать эстетику Рафа, «пропущенную» через призму собственного видения бренда. Напомним, что Бартли в тандеме с коллегой Кэти Хиллер трудится над маркой Hillier Bartley, ранее они вдвоем возглавляли дизайн женской линии Marc by Marc Jacobs, младшей сестры Marc Jacobs, которая в 2015 году объединилась со старшей. Кроме того, Луэлла является основателем и дизайнером собственной марки Luella. Продолжит ли она работу над ней в дальнейшем - пока неизвестно.