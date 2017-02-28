Настоящей сенсацией бьюти-индустрии стала новость о сотрудничестве Анджелины Джоли и французской марки Guerlain. Дом красоты, который ведет свою историю с 1828 года, объявил актрису лицом своего нового аромата Mon Guerlain, ставшего оригинальным прочтением культового парфюма Jicky 1889 года. Это будет первый случай в истории бренда, когда лицом продукта становится голливудская знаменитость первой величины.

«При помощи парфюма мне хотелось создать портрет женщины XXI века – бизнес-леди, матери, жены, любовницы и особенно равноправного члена общества», – рассказал об аромате главный «нос» Guerlain Тьерри Вассер. Для новой композиции парфюмер выбрал лишь три ключевых ингредиента: ваниль, лаванду и сандал в окружении жасмина самбака и букета из белых цветов. В итоге получился невероятно женственный и стильный парфюм.

По словам создателей, Анджелина Джоли не случайно была выбрана лицом самого крупного за последние годы запуска Guerlain. Анджелина так же «элегантна и гармонична, как и звучание нового аромата, она - воплощение настоящей силы и красоты, которая сочетает в себе все ипостаси: она и мать, и меценат, и режиссер, и актриса, она цельная, красивая и самодостаточная».

О сотрудничестве стороны договорились еще в Камбодже в декабре 2015 года, когда актриса снимала фильм «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи». Запуск парфюма запланирован на март 2017 года. Тогда же выйдет и рекламный оролик, автором которого стал легендарный режиссер Терренс Малик. Съемки видео «Notes of a Woman» в поддержку аромата проходили в Провансе: именно там собирают и выращивают лаванду – ключевой ингредиент в композиции новинки. В нем рассказана история современной, сильной и независимой женщины, которая умеет получать удовольствием от каждого прожитого мгновения.

Доходы от рекламной кампании Mon Guerlain пойдут на различные благотворительные программы, которые поддерживает актриса. Кроме работы в кино Анджелина Джоли - посол доброй воли ООН по делам беженцев и учредитель нескольких благотворительных организаций.