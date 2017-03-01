Все коллекции Симон-Порта Жакмю - очень личные. В начале своей карьеры он вдохновлялся мамой и бабушкой, а также эстетикой 90-х: укороченные топы с объемными рукавами, обтягивающие брюки по щиколотку, мини-юбки и «мужские» жакеты. За несколько лет работы Жакмю превратился из дизайнера, подающего надежды, в звезду французской независимой моды. На его показ ломятся молодые по-настоящему модные французы, а сам Кристиан Лакруа шлет ему цветы перед началом шоу в знак поддержки.

И неспроста. Лакруа был первым великим творцом, с которым когда-то познакомился 17-летний Симон-Порт, путешествуя по югу Франции с приятелем-оператором. В том первом разговоре, как и во многих последующих, легендарный кутюрье рассказывал о своей дружбе с дядей Симон-Порта - Пьером Шулем, великим тореадором 1950-х. Шуль всегда был окружен невероятными людьми: художником Пабло Пикассо, фотографом Люсьеном Клергом и многими другими, кто и сейчас вдохновляет молодого дизайнера. И пусть Пьер нечасто приезжал проведать родственников, когда он все-таки оказывался на семейном ужине, приковывал к себе все внимание.

В своей новой коллекции под названием «L'Amour D'un Gitan» («Любовь цыгана») Жакмю решил вспомнить дядю-романтика. На сей раз героиня Jacquemus уверенна в себе, бесстрашна и немного безрассудна. Она не боится экспериментировать и смело берет в руку перевернутую вверх дном сумку, а также надевает скульптурные пальто с огромными круглыми пуговицами.

В целом, эстетика бренда не поменялась: все тот же минимализм из 90-х и много экспериментов с формами, объемами и деконструкцией. Как и в прошлом сезоне, Жакмю наполнил коллекцию исключительно черными, темно-синими, серыми и белыми оттенками. Яркости добавил лишь длинный насыщенно-розовый подиум, по которому передвигались модели.

Асимметрия и преувеличенные формы на этот раз были задействованы буквально везде. Для осенне-зимнего сезона Симон сконструировал черное пальто с узкой талией и округленной формой бедер, а также разбавил образы более тонкими складками, создавшими определенный объем. Вместе с этим на подиуме были представлены брюки тореадоров - обтягивающие, до середины голени и на высокой талии, белоснежные рубашки с драпировками, топы с пышными жабо, подчеркивающие талию жакеты и, конечно же, необычной формы головные уборы. Обувь традиционно приобрела два разных по форме каблука - круга и квадрата. Аккуратные туфли французский дизайнер дополнил розовыми вставками и круглыми пуговицами.