Под занавес первого дня Недели моды в Париже, принявшей эстафету миланской, отгремело одно из самых ожидаемых шоу сезона - показ второй коллекции Энтони Ваккарелло для Saint Laurent. Как и в прошлый раз, дизайнер собрал зрителей в огромном полузаброшенном здании на парижской улице Rue de Bellechasse размерами в 3000 квадратных метров, которое вскоре должно стать штаб-квартирой марки. Сейчас здесь в самом разгаре процесс строительства. Но это-то и привлекло нового креативного директора Дома: металлические перегородки, мрамор, бетонные плиты и грубые фактурные стены задали особую атмосферу. Перед началом шоу французский предприниматель Франсуа-Анри Пино отметил, что мрамор предназначен для постоянного использования. Он будет задействован для специальных столешниц в шоуруме.

Амфитеатр в стропилах, еще не тронутый отделочными работами с многоуровневыми трибунами, огласил клубный рок, превратив его в настоящий Rock Mega Stadium. Сырые бетонные стены, отражавшие звук, создавали интересные акустические эффекты - что немаловажно для дизайнера, чьи коллекции являют одно целое с саундтреком показа.

В своей второй по счету коллекции для Saint Laurent Ваккарелло продолжает искать свой путь в стенах легендарного Дома, отдавая дань уважения его великому основателю и маневрируя между историческими кодами бренда и новым бунтарским духом. Дизайнер прилежно изучает архивы Дома и исправно представляет публике знаковые произведения Ива Сен-Лорана: фактурные кожаные жакеты с завышенной линией плеч и накладными карманами, платья с цветочной детализированной вышивкой и сердцевидным вырезом на груди, высокие ботфорты на каблуке, прозрачные блузы и богемную эстетику. «Эта коллекция как напоминание о невероятной и взрывной фантазии Ива Сен-Лорана и его наследия», - объяснил Ваккарелло за кулисами.

Одновременно с этим бельгиец логически развивает тему любимых 80-х. Энтони акцентирует внимание на усыпанные кристаллами изделия, на черную кожу и бархат, из которой разрабатывает коктейльные платья с пышными оборками и глубокими V-образными вырезами, а также на асимметричный крой. В основе новой коллекции Вакарелло - бюстье с гипетрофированными плечами-крыльями – силуэт, маркирующий начало десятилетия «Я соотношу YSL, прежде всего, с вечеринками. Я мог бы не вспоминать эти золотые для бренда годы, но нашел точку опоры именно в них».

В центральный блок показа вошла спокойная, повседневная одежда: пушистые свитера с высоким воротом, широкие брюки, замшевые бомберы и парки. Закрывали шоу несколько десятков вечерних и коктейльных нарядов: бархатные платья на одно плечо, смокинги, украшенные стразами топы и серебристые облегающие платья длинной до середины колена. Помимо женской одежды, в коллекции появилась и мужская - ультра-носибельные, простые, сдержанные вещи преимущественно темных оттенков.

Из первого ряда за привходящим наблюдали преданные поклонники Saint Laurent: Кейт Мосс, Шарлотта Генсбур, Ева Герцигова, Катрин Денев, Зои Кравиц, Лу Дуайон, Амбер Валлетта и многие другие. Самым почетным гостем показа стал сооснователь легендарного Дома Пьер Берже.