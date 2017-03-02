Очередным важным пунктом в расписании Парижской недели моды стал показ Lanvin – свою вторую сезонную коллекцию для бренда показала дебютировавшая в прошлом году Бушра Жаррар. Дизайнер сделала ставку на звездный кастинг моделей, выпустив на подиум Беллу Хадид, Лили Дональдсон, Джоан Смоллс, Сашу Пивоварову и Сашу Лусс.

По-прежнему Lanvin - это Париж, его дыхание, стиль центральных улиц, легкость настроения парижанок и их слегка пренебрежительное отношение к роскоши. Как и дебютный показ Жаррар, осенне-зимнее шоу вполне вписалось в рамки эстетики бренда: новый креативный директор вслед за Альбером Эльбазом работает на стыке классики, минимализма и роскоши, разбавляя в меру консервативные образы драпировками, глубокими вырезами или яркой фурнитурой.

Свою новую коллекцию дизайнер построила на контрастах: противопоставлении мужского и будуарного гардеробов, классики и провокации, светлого и темного. Летящие фасоны и безупречно-простой крой француженка соединила с громоздкими рюшами, кожаными элементами и пышным мехом, а лаконичные образы в белом, черном и нежно-персиковом цветах дополнила сетчатыми колготками, косухами и грубыми ботинками. Главным материалом Жаррар избрала струящийся атлас, из которого были сшиты брючные костюмы, платья-комбинации и структурные топы.

Стиль нового Lanvin, без сомнения, в деталях: галстуки-ленты, невесомые мини-сумки через плечо, колготки в сетку и воздушные рукава. Особое внимание привлекли акварельные рисунки на белом костюме, атласной рубашке и даже пальто-косухе. Традиционные весенние элементы - цветы и птицы - Бушра включила их в осеннюю коллекцию, впрочем так же как и пудровые оттенки.

Дизайнер лишь немного изменила привычные предметы гардероба французского Дома, перекроив стандартные формы на новый лад и добавив к ним изящный декор. В результате перед публикой предстала новая героиня Lanvin - непринужденно роскошная, элегантная и даже еще более женственная, чем при Альбере Эльбазе.