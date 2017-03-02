В этом году бельгийская марка Dries Van Noten отмечает свое 25-летие. В честь знаменательной даты в 2017 году на широкий экран выйдет документальный фильм «Дрис» режиссера Рейнера Холзимера о работе дизайнера в его ателье в Антверпене, а также будет выпущен сувенирный альбом с фотографиями паттернов из всех его предыдущих коллекций.

Помимо этого, осенне-зимний показ 2017/2018 стал для марки уже 100-м по счету шоу. Чтобы отметить это событие, бельгийский дизайнер, который в 1980-х был частью знаменитой «Антверпенской шестерки», собрал на подиуме ведущих топ-моделей, не раз сотрудничавших с Dries Van Noten: Кристину де Конинк, Эмбер Валлетту, Энн-Кэтрин Лакруа, Кэролин Мерфи, Алек Век, Элиз Кромбе, Эрин О’Коннор, Эстер де Йонг, Жиневье Ван Синус, Кэтрин МакНил, Владу Рослякову, Надю Ауэрман, Кирстен Оуэн, Лию Кабеде, Сашу Пивоварову и многих других. Компанию им составили модели нового поколения: Джулия Нобис, Кармен Педару, Мика Арганараз и Ханна Габи Одиль.

Оглядываясь назад, Ван Нотен прокомментировал: «Это празднование без ностальгии и без чрезмерной роскоши». В своей новой коллекции он размышляет о силе личности, смешивая традиционно мужскую одежду с элементами женской. К прошлому на показе отсылали принты – цитаты из предыдущих коллекций Dries Van Noten: японские мотивы, графика, пэчворк, цветы и поп-арт превратились в калейдоскоп воспоминаний. За будущее отвечал набирающий обороты стиль self-made woman: широкоплечие пальто, квадратные жакеты, водолазки и брючные костюмы oversize.

В новом сезоне Дрис сосредоточился на свободном крое, деталях из красочного искусственного меха, графических паттернах, а также классических монохромных предметах одежды. Команда бренда использовала высококачественный кашемир, трикотаж, атлас оранжевого цвета, белоснежный хлопок и бархат для пошива женственных платьев. Наиболее зрелищным стал финал показа: все модели прошлись по подиуму широким шагом в унисон, продемонстрировав 63 образа, оставив яркое впечатление.