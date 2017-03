Встроившись в расписание Недели моды в Париже, шведский бренд H&M представил в столице Франции свою новую подиумную коллекцию Studio сезона весна-лето 2017. Впервые показ состоялся в формате «see now, buy now» - все происходящее на подиуме и за ним можно было наблюдать в режиме реального времени на официальном сайте марки. Более того, коллекция стала доступна для покупателей в онлайн-магазине сразу после шоу, а сегодня вещи из новой линии уже дожидаются своих хозяев в оффлайн магазинах бренда.

«Новый подход делает моду мгновенно доступной потребителю, с самого первого момента появления модели на подиуме. Это новая эра в модной индустрии, и мы ценим возможность прямой коммуникации с покупателями, открывающейся в рамках концепции показа see now, buy now. Мы стали еще на шаг ближе к покупателям, и это очень позитивные изменения», - рассказала Пернилла Вольфарт, руководитель направления дизайна и креативный директор H&M.

Показ проходил в Парижском теннисном клубе. Здесь нашлось все, необходимое для настоящего модного шоу: широкий подиум, pop-up shop, сцена и кресла для 800 человек. Представляла новую коллекцию H&M Studio звездная команда моделей: Джиджи и Белла Хадид, Адвоа Абоа, Эмбер Валетта, Джордан Барретт, Грейс Элизабет, Винни Харлоу, Луи Боргес, Линейзи Монтеро и другие.

Коллекция весна-лето 2017 вместила актуальные тренды наступившего сезона. В частности, дизайнеры продолжили играть со спортивной тематикой, сочетая ее с классическими вариантами стиля casual. Команде бренда удалось буквально «поженить» плотную шерсть, формирующую четкий силуэт, и тонкий трикотаж, объемный шелк и многослойный полупрозрачный нейлон, белые гофрированные манжеты и кожаные повязки на пару с походными сандалиями из переработанных материалов, монохром и вспышки ярких розовых акцентов.

Главную роль в коллекции сыграли кружевные «теннисные» платья, плотные лосины, очень легкие плащи, шелковые брючные костюмы и халаты, «боксерские» шорты и длинные сарафаны из технологичной ткани, полупрозрачные белые блузы и туники, а также болоньевые спортивные костюмы в кислотной фуксии.

«Этой коллекцией мы выражаем нашу огромную любовь к миру. Этот мотив прослеживается в каждом образе, напоминая о том, что самое важное - это позитивные мысли и чувства», - рассказала Пернилла Вольфарт за кулисами показа.

В конце шоу канадский музыкант The Weeknd, сотрудничающий с H&M, выступил с песнями «Starboy», «Can't Feel My Face» и «I Feel It Coming». Гостями мероприятия стали Алекса Чанг, Ольга Куриленко, Лаки Блу Смит, Клеманс Поэзи, Саша Лэйн и Никки Минаж.