В рамках Парижской недели моды Клэр Уэйт Келлер попрощалась с поклонниками своей заключительной коллекцией для Chloé Об ее уходе стало известно еще в начале этого года, тогда же появились слухи о возможном назначении на ее место Наташи Рамсей-Леви, долгое время работающей рука об руку с Николя Гескьером.

В течение шести лет работы Клэр Уэйт Келлер оставалась верна философии бренда: минимализм, качество и удобство – и создавала одежду класса люкс для широкой аудитории в присущем для Chloé непринужденном женственном стиле. Большую часть этого времени дизайнер посвятила работе с 1970-ми. Она то воспевала образы «детей цветов», то играла на контрасте, сочетая бохо с ностальгическим спортивным ретро, то предавалась дорожной романтике, вспоминая француженку Энн-Франс Дотвилль, исколесившую на своем мотоцикле всю Европу и Ближний Восток.

За кулисами шоу британка рассказала, что ее прощальная коллекция наполнена оптимизмом и эскапизмом: «В эти непростые для всех времена, люди как никогда ищут возможность хотя бы ненадолго убежать от реальности в фантазии». В новом сезоне Келлер собрала ключевые образы за свою шестилетнюю карьеру в Chloé, оставив после себя внушительное наследие. Как и раньше, дизайнер вновь вдохновилась 60-ми, 70-ми и 90-ми: основными элементами показа стали ткань в клетку, прямые фасоны, нежные платья с бантами, широкие брюки, туфли с круглым носом и ремешками, жабо и белые воротнички. Конечно, в коллекции появились самые известные хиты Chloé: кейпы, дубленки и пальто с мехом барашка, кожаные плащи и шубы, надетые на платья-комбинации, замшевые спортивные брюки, объемные свитера и комбинезоны. Образ пай-девочки дизайнер разбавила черной подводкой и длиной мини.

Поддержать Клэр Уэйт пришли звезды и друзья марки: Оливия Палермо, Кьяра Ферраньи, Соланж Ноулз, Изабель Юппер, Эмма Робертс, Клеманс Поэзи и другие знаменитости проводили дизайнера в новый путь громкими аплодисментами.