Вдохновившись эстетикой 80-х и стилем британской киноактрисы Джоан Коллинз, дизайнер Изабель Маран представила новую осенне-зимнюю коллекцию одежды, полную фольклорных элементов и богемного шика. Описывая это десятилетие в своей жизни как «юные годы, когда они с друзьями много веселились», дизайнер не лукавит: она с удовольствием ходила по клубам, шерстила блошиные рынки и обожала панк. Так что в ее версии 80-х речь идет не о популярном сегодня power dressing с экстремальными подплечниками и безразмерными брюками.

Наоборот, здесь все максимально носибельно за счет мягкого богемного шарма и легкого парижского шика, который даже в темных тонах не лишается романтичности и нежности. В новой осенне-зимней коллекции Изабель Маран попыталась решить проблему, как в холодное время года выглядеть женственно и даже сексуально, при этом не обнажая тело. «Эта коллекция об одежде, которую хочется носить зимой, а также о том, как несмотря на удлиненные силуэты чувствовать себя в них сексуально и что немаловажно, уютно и удобно», - рассказала дизайнер.

Именно поэтому коллекция наполнена бархатными топами, затянутыми на талии платьями миди, брюками из денима, жакетами с широкими поясами, квадратными винтажными джинсовками с меховым воротником, маленькими свитерами поверх полосатых мужских сорочек, а также высокими ботфортами, скошенными каблуками и гроздьями страз в ушах. Ко всему этому Изабель добавила размашистого цветочного принта и придала дополнительной жесткости образам с помощью кожаных деталей. Акцент на узкой талии она сделала и в верхней одежде, будь то объемное пальто, шерстяной утепленный жакет или дубленка.

И хотя бренд в сравнении с прочими не часто приглашает звездных моделей к сотрудничеству, супермодели Амбер Валлетта иКэролайн Мерфи, а также Джиджи Хадид, закрывавшая показ, без сомнений, привлекли особое внимание гостей.

За что все любят коллекции Isabel Marant? За комфортные вещи и остроумную стилизацию. Француженка феерично миксует привычные нам вещи в новые сочетания – и этот сезон не стал исключением.