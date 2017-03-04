Мария Грация Кьюри продолжает обживать свое рабочее место в Dior. В рамках Недели моды в Париже дизайнер представила вторую по счету сезонную коллекцию для бренда, которую сочинила, сделав ставку на архив основателя. И речь идет не столько о формах, силуэтах и крое, сколько о цвете. Сезон осень-зима 2017/2018 итальянка посвятила любимому цвету Диора – синему и всему спектру его оттенков между нежно-голубым и иссиня-черным.

Синий для Кристиана Диора – наравне с черным, белым и серым - служил одним из самых нейтральных базовых, даже универсальных цветов. В книге «The Little Dictionary of Fashion» он писал: «Из всех цветов лишь темно-синий цвет может составить достойную конкуренцию черному; ему присущи те же качества». Дуэт navy и классического черного и лег в основу новой коллекции Марии Грации Кьюри, представленной по традиции в музее Родена. В синем цвете была выполнена и площадка, на которой проходило шоу: синей была подсветка, сидения и сам подиум.

Новый креативный директор Christian Dior не так радикальна как ее предшественники на этом посту: в новом сезоне она продолжает рассуждение на тему женственности в современных реалиях быстро сменяющихся тенденций и актуальности, соединяя в одежде простоту и элегантность.

Темно-синий у Марии Грации Кьюри расцветает миллионами всевозможных оттенков в зависимости от выбора материала: гладкая кожа или непромокаемая плащовка, чернильный бархат или кружево, лен или органди. Двигаясь от глухого черного к сапфировому синему, в конце показа дизайнер выдала порцию классического голубого денима, постепенно вымывая из него цвет, пока на подиуме не появился белый.

Вещи обновленного Dior по-прежнему женственные, но предельно носибельные, с тщательно выверенным силуэтом и отсылками к спортивному и милитари стилям. Джинсы, однотонные сорочки, плиссированные юбки, тяжелые комбинезоны, уютные джемперы и изящные платья из нежнейшего тюля с вышивкой – всего 69 элегантных сдержанных образа. Не обошлось и без знакового bar-jacket. Классический жакет традиционно подчеркивал силуэт талии и был дополнен короткой юбкой, а также высокими замшевыми сапогами. В комплекте - темные очки с квадратными линзами, чокеры из кожаного шнура, сумки-портфели через плечо и сменные «гитарные» ремни кросс-боди, декорированные вышивками, заклепками и аппликациями. Мария Грация Кьюри пишет новую историю Dior, формируя свой узнаваемый почерк и новую героиню модного Дома – сильную, элегантную и безупречно стильную.

Шоу Dior традиционно становится лидером на Неделе моды в Париже по количеству звезд в первом ряду показа. Этот сезон не стал исключением. В музее Родена собралось рекордное число знаменитых поклонниц бренда: Рианна, Лотти и Кейт Мосс, Сиенна Миллер, Алишия Кис, Розамунд Пайк, Ума Турман, Карли Клосс, Бьянка Джаггер, Анна Винтур и многие другие.