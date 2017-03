«Мне хотелось заострить драму, создать эффект погреба или подвала, где гости шоу будут ощущать себя как пришельцы, попавшие в абсолютно новую среду», - рассказал Джонатан Андерсон за кулисами шоу Loewe осень-зима 2017/2018. Чтобы занять свои места, гостям пришлось пробираться вдоль стен узкого лабиринта, едва подсвеченного лампами в горшках с палыми орхидеями. На черных кубах-стульях каждого ожидал каталог с изображениями редких видов орхидей и фотографиями Лионеля Вендта.

Однако это оказалось далеко не последней задумкой дизайнера. Накануне шоу команда бренда разослала пригласительные, представлявшие из себя маленькие носовые платки, на которых было вышито: «You can’t take it with you» (Вы не можете взять его с собой). Британец рассказал, что увидел эту фразу в антикварном магазине в Майами и посчитал ее одновременно позитивной и пугающей. Подобным ходом он хотел вызвать у присутствующих «необычные эмоции и сенсацию».

В новом сезоне Андерсон представил разнообразную, цельную и, наверное, самую романтичную коллекцию Loewe. Ее главной темой стал индивидуализм. Современная модная индустрия дает возможность девушкам выражать свой внутренний мир миллионами разных способов. Дизайнер соединил все разнообразие будущей осени в одной коллекции, чтобы клиентки бренда сами решили, что им нравится.

Но по-прежнему в очень творческой и сложной манере. У новой героини Loewe тугой хвост на затылке и прямой пробор, брови в разлет и бледная кожа. Из одежды - клетчатые кейпы и жокейские сапоги, плащи в горошек с широкими рукавами и бантами, викторианские длинные платья из черного кружева, состаренные кардиганы и «мятые» платья, сшитые из разноцветных кусочков ткани, полосатые пижамы, воздушные блузы в наивный горошек, блейзеры с манжетами из перьев и туфли с капроновыми бантами вокруг лодыжки.

Новую коллекцию Андерсон разнообразил асимметричной драпировкой, кружевами, цветной кожей, яркими паттернами, темным жаккардом и меховыми деталями. В своей работе дизайнер также задействовал шляпы с широкими полями и знаковые сумки Loewe из кожи разных цветов.

Для следующего сезона Джонатан Андерсон предложил поклонницам испанского бренда одежду, выверенную буквально во всем: прозрачность, объёмы, подчёркнутые талии, длина брюк и рукавов, - за что после показа удостоился восторженных оваций гостей показа.