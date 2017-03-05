В Париже в разгаре Неделя моды - заключительная из четырех в рамках сезонного марафона, отличающаяся наиболее пышными и умопомрачительными шоу. Одним их таких зрителей порадовал ливанский дизайнер Эли Сааб – признанный король вечерней моды и красных ковровых дорожек. В 2000-м он представил свои первые линейки haute couture и prêt-à-porter в Париже, и с тех пор столицу мировой моды просто невозможно представить без очередной порции типично восточной роскоши его произведений.

Перед началом нового шоу ливанец признался, что в процессе разработки осенне-зимней коллекции вдохновился «фантастическим балетом» в двух актах композитора Адольфа Адана под названием «Жизель». Балет рассказывает о девушке-крестьянке, которая умерла на руках своей матери от любовного потрясения и разбитого сердца. Во втором акте постановки появляются призрачные вилисы - невесты, умершие до свадьбы. Вот как их описывал немецкий романтик Генрих Гейне: «Одетые в подвенечные платья, увенчанные цветами… неодолимо прекрасные пляшут вилисы при свете месяца, пляшут тем страстнее и быстрее, чем больше чувствуют, что данный им для пляски час истекает, и они снова должны сойти в свои холодные, как лёд, могилы…».

Неудивительно, что главным мотивом коллекции стал цветок лилии, символизирующий призрачных виллис: в виде вышивки он фигурировали на шифоне, гипюре, аксессуарах и даже стеганой коже на куртках. Но даже такой минорный эпизод Эли Сааб способен повернуть в сторону оптимизма – его изумительные платья вызвали у зрителя лишь восхищение и радость.

Дизайнер взял за основу темную палитру фиолетового, черного и насыщенно-синего оттенка с вкраплением бледно-розового цвета. В коллекцию вошли длинные наряды с фирменной для Elie Saab детализированной вышивкой и цветочной аппликацией, струящиеся юбки с оборками, а также полупрозрачные топы из тюля с баской. Образ балерин вдохновил Сааба на создание пышных силуэтов, с бархатными, меховыми и ажурными деталями. На контрасте с изящными фасонами на подиуме появилась более брутальная верхняя одежда из кожи и бархата. Много декора, сложная отделка, изумрудные камни и метры сказочной ткани – Эди Сааб выступил в свойственной ему манере и не прогадал!

Представили творения дизайнера Хейли Болдуин, Сара Сампайо, Синди Бруна и другие топ-модели. В первом же ряду среди гостей были замечены Оливия Палермо, Аризона Мьюз и Каролин Вриланд.