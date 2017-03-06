Дебютировав год назад в Balenciaga в качестве креативного директора, Демна Гвасалия в один момент заслужил репутацию «самого крутого» современного дизайнера. Этот год он начал в статусе «Человека года» по версии Business of Fashion, а в начале декабря Демна был отмечен как лучший международный дизайнер готовой одежды.

Поклонники Кристобаля Баленсиаги с первой коллекции грузинского дизайнера ждали, как же он будет работать с архивами легендарного испанского кутюрье. И если в первое время он использовал их точечно и осторожно, то в сезоне осень-зима 2017/2018 восполнил все пробелы сполна.

Стоит отметить, что еще за несколько дней до показа Balenciaga успел наделать много шума: бренд отказался от услуг агентства по кастингу из-за скандала с моделями. Известный американский директор по кастингу Джеймса Скалли рассказал, что во время подготовки к шоу сотрудники агентства Майда Грегори Бойна и Рами Фернандес ушли на обед, заставив более 150 моделей стоять в лестничном пролете, да еще и с выключенным светом. Позже представители Дома подтвердили возникшие проблемы и пообещали во всем разобраться. К счастью, на качество показа этот неприятный инцидент никак не повлиял.

Работая над новой коллекцией Balenciaga, Демна основательно изучил архивы модного Дома и выдал нечто неожиданное для самого себя. Основой коллекции стала объемная сложноскроенная одежда, а также вариации на тему баленсиаговского baby-doll. Например, длинное платье-тюльпан в горошек, пышное - в черно-белую полоску и фиолетовое платье-бюстье точь-в-точь повторяли наряды, созданные самим Кристобалем. Здесь дизайнер собственную творческую мысль не использовал.

Намного интереснее и изобретательнее смотрелась вторая часть показа – дело рук непосредственно Гвасалии: тяга к 1980-м, стилю «сильной деловой женщины» и постсоветской эстетике. Серебряные и черные юбки были сшиты из блестящей кожи, застежки практически всей верхней одежды смещены влево, практически на уровень плеча, а классические лодочки выполнены из натянутой драпированной ткани. Разумеется, нашлось место и непревзойденной подиумной стилизации от Гвасалии: в паре с пломбирными буфами маршировали знакомые всем с прошлых сезонов туфли-чулки в кислотных цветах, а также сумки-баулы из матовой и лакированной кожи, на этот раз сменившие окрас с клетчатого на повторяющий цвет и рисунок платья.