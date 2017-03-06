После распада дуэта c Марией Грацией Кьюри (которая теперь во главе дома Dior) Пьерпаоло Пиччоли единолично остался на позиции креативного директора Дома Valentino. Итальянский дизайнер в течение нескольких сезонов неторопливо сохраняет характерные черты и ДНК бренда, оставаясь в стороне от желания протестовать, как это все чаще делают на подиуме другие марки. В коллекциях Valentino по-прежнему главенствует романтика, высокое мастерство кроя и, конечно же, женственность.

Правда, некоторые изменения с легендарным Домом все же произошли. От волшебных принцесс и сказочных фей Пиччоли перешел к героине из высшего общества: к богемной, утомленной роскошью красавице с тонким чувством вкуса. Она подчеркивает свой статус скромно и элегантно за счет платьев в пол с длинными рукавами и простых, но идеально скроенных пальто.

Встав единолично у руля Valentino, Пьерпаоло пытается превратить его в бренд не только «на выход», но и для повседневной жизни. Аудиторию покупателей нужно увеличивать, а для этого следует перестать ограничиваться роскошными вечерними нарядами. В результате первый блок показа осень-зима 2017/2018 был полностью посвящен вполне будничным образам. Да, это остались платья, но свободные, слегка викторианские с высоким воротом, без выделенной талии, без кружев и прочих декоративных элементов Valentino. И в паре с ними шли не классические изящные лодочки, а довольно грубые ботинки и сапоги на шнуровке с прорезями.

И если пару дней назад Мария Грация Кьюри представила на подиуме Dior коллекцию, посвященную любимому цвету основателя Дома – синему, то у Пьерпаоло Пиччоли в творчестве продолжается розовый период. Следующую осень он предлагает встречать в розовом всех возможных оттенков, не боясь сочетать его с фирменным для Valentino красным и другими жизнерадостными красками. На выбор есть и молодая зеленая листва, и васильки, и лимонное суфле, и даже черника.

Пестрая палитра раскрасила вдохновленные храмовой архитектурой и одеянием священнослужителей платья-мантии, туники и просторные «рясы». А также - невесомые воздушные платья со школьными воротничками и кружевные туники. Помимо этого, в коллекции появились принты, похожие на витражи в католических храмах, бусы-четки с подвесками, расшитые пайетками сумки и жокейские сапоги.

Поддержать дизайнера в парижский отель Salomon de Rothschild приехали Наталья Водянова, Кейт Мара, Кристин Скотт Томас, Оливия Палермо, Эмили Ратажковски и многие другие знаменитости.