В рамках Недели моды в Париже один из главных архитектурных символов Франции - Опера Гарнье оказался в полной власти Британской империи. Стелла Маккартни, представившая в его стенах коллекцию осень-зима 2017/2018, напомнила всем откуда она и ее бренд родом - из Англии.

Главным источником вдохновения для дизайнера послужило творчество Джорджа Стаббса, элементы картин которого стали основными принтами в коллекции, а также стиль истинных британцев, живущих вдали от крупных городов. Именно поэтому ключевая одежда у Stella McCartney - брючные костюмы – в новом сезоне сшита из грубой тяжелой ткани в английскую клетку. Из повседневного в нарядный такой костюм превращается мгновенно - достаточно сменить хлопковую рубашку на прозрачную кружевную тунику. Британским духом пропитана и верхняя одежда: болотного оттенка плащи и стеганые парки приглушенных цветов, в которых одинаково хорошо будет и в городе, и на отдыхе в деревне. Если к ним добавить платок на голову, тогда получится скопировать знаменитый образ королевы Елизаветы II из сериала «Корона».

Особая гордость Стеллы МакКартни - одежда и аксессуары из искусственной кожи. Долгие годы она искала материал, который бы по качеству и внешнего виду не уступал натуральной коже. Не нашла, но в итоге изобрела сама.

Не обошлось и без комплектов на вечер: платьев из прозрачного кружева, рифленых костюмов и аристократических блуз. Облачившись в эту сдержанную амуницию, модели не впали в британский консерватизм: в конце показа они начали задорно танцевать под легендарную песню Джорджа Майкла «Faith», заражая своим позитивом всех собравшихся.

А развлекать было кого. В первом ряду показа Stella McCartney отметились Памела Андерсон, Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Наталья Водянова, Шарлотта Казираги, принцесса Дина, Карин Ройтфельд, Анна Делло Руссо, Лили Дональдсон и многие другие.