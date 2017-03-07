Когда-то Сара Бертон была правой рукой Александра МакКуина - для него она делала все те многочисленные исторические исследования, которые в итоге легли в основу самых известных коллекций. Неудивительно, что единолично возглавив легендарный Дом, британка с удовольствием продолжила свои путешествия во времени и пространстве. И если в прошлом сезоне Бертон отправилась за вдохновением на север Шотландии, то на этот раз курс пал на юго-запад Англии, а именно в отдаленное графство Ко́рнуолл.

Корнуоллские пейзажи в свое время очаровали и скульптора Барбару Хэпворт, влияние творчества которой также чувствовалось на показе осень-зима 2017/2018. В итоге новая коллекция Alexander McQueen стала настоящей одой суровой британской природе и средневековому фольклору Туманного Альбиона.

Исследования Бертон привели ее в мир народно-художественного ремесла, во времена когда люди завязывали множество цветных нитей на дереве и загадывали желание. Эта кельтская традиция вдохновила Сару на создание темных нарядов из кожи оформленной яркими нитями, которые благодаря своему переплетению сформировали мозаичный узор. Дизайнер также порадовала поклонников трикотажными изделиями и финальным блоком нарядов из восьми полупрозрачных платьев, декорированных детализированной вышивкой с изображениями символов языческих ритуалов, а также флоры и фауны.

По признанию самой Сары, коллекция получилась драматичной и одновременно не лишенной лирики. Вышивка и много темной кожи, мозаичные узоры и расслабленная асимметрия, сделанное вручную кружево и аппликации, неровные края вместе с линейными и чувственными силуэтами создавали по-настоящему магические образы, при этом наделенные кутюрным шиком.

Вроде бы в новой коллекции Alexander McQueen нет никакой абстракции, причудливых фасонов и вычурного декора, но выглядит она ничуть не менее сказочно и чудесно, чем прошлые работы Сары Бертон для британского Дома.