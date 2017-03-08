Традиционно показы Miu Miu славятся внушительным количеством приглашенных звезд. Неудивительно, ведь у марки самые известные амбассадоры. Молодые актрисы и знаменитости, юные члены европейских королевских семей, модели, блогеры - это основная аудитория бренда, любящая его за энергичность, легкое безумие и красивую одежду, в которой не всегда есть глубокая идея. Девушки хотят веселиться - и Миучча Прада каждый сезон предлагает им большой для этого выбор. Первый ряд показа осень-зима 2017/2018 заняли многочисленные друзья дизайнера: Дарья Жукова, Оливия Палермо, Диана Агрон, Лара Стоун, Кьяра Ферраньи, Эмили Ратаковски, Кэролайн Мерфи и Анна Делло Руссо.

То, что новая коллекция Miu Miu посвящен меху, стало понятно, как только все увидели пространство, где будет проходить шоу. Стулья, парадная лестница в стиле арт-деко, столбы и пол - каждый квадратный метр парижского пространства Palais d’Iéna приобрел лавандовый оттенок и был покрыт мехом из искусственного каракуля.

Новое творнение Миуччи Прады полностью пронизано мягкими деталями: шубы с огромными воротниками, безумные шляпы и кепки, унты, варежки и сумки - все из самого разнообразного эко-меха - цветного или с рисунком, длинного и пушистого или короткого и жесткого. Не меньшей популярностью в следующем сезоне будут пользоваться прозрачные плащи-дождевики с меховыми воротниками, надетые на яркий костюм. За счет ярких акцентов и мягких текстур, которые использует итальянский дизайнер уже несколько сезонов подряд, возникает чувство мягкости, теплоты и комфорта.

Объемные пальто с ультра-широкими лацканами и полупрозрачными поясами Прада чередует с короткими меховыми жакетами, юбками из мохера и платьями в стиле 30-х годов. Дизайнер не может проигнорировать и современные течения: уличный стиль и спортивное настроение читаются в олимпийках, меховых бобмерах и повязках на голову.

Особую динамику вещам добавляет геометрический паттерн, а также переливающиеся круглые пайетки. Отдельного внимания заслуживают аксессуары: пышные головные уборы, ретро-обувь из сатина, замши и кожи и, конечно же, усыпанные кристаллами очки в форме cat-eye.

После показа, ссылаясь на сложные политические изменения, Миучча сказала: «В новой коллекции речь идет о безумии гламура в разрезе нынешнего времени, перед которым стоит очень неопределенное будущее». На первый взгляд, все это выглядит безумно и даже нелепо. Но здесь и кроется суть: героиня Miu Miu просто хочет быть веселой и счастливой, а Миучча Прада из сезона в сезон дает ей такую возможность.