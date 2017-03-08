83-летний Карл Лагерфельд продолжает удивлять всех поклонников бренда Chanel необычными шоу. Второй сезон подряд дизайнер ставит во главу угла коллекции на тему футуризма. И если в прошлый раз Гран-Пале превратился в масштабный центр обработки данных, то на показе осень-зима 2017/2018 гости стали свидетелями путешествия в будущее. Вся площадь дворца преобразилась в настоящий космический аэродром, где под самым куполом архитектурного сооружения в стиле боз-ар разместилась гигантская ракета высотой в 35 метров. В финале из ее турбин пошел дым, начался отсчет времени, и она стала медленно подниматься под песню Элтона Джона «Rocket Man».

В новой коллекции Карл Лагерфельд продемонстрировал дизайнерскую интерпретацию ретрофутуризма в рамках традиций Chanel. «Здесь присутствует огромное количество космической одежды, но она не такая глупая, как в шестидесятых», - рассказал дизайнер за кулисами шоу. Идеальным материалом для потусторонних аллюзий стал, разумеется, твид. Благодаря свойствам этой ткани Карлу удалось воссоздать мотивы ночного неба и млечного пути, а с помощью блесток, кристаллов и вышивки - настоящие звезды и северное сияние. В целом цветовая палитра была разделена на два блока: первый включил в себя оттенки белого, серого и серебристо-черного цвета, в то время как второй блок - более темные синие, красные и пурпурные.

Однако дизайнер не был бы собой, если бы при всем желании уйти в космическую тему на показе бы не появилась концентрированная французская символика. Так, в осенне-зимней коллекции присутствуют и твидовые наборы с высокой талией и юбкой-тюльпаном, и и роскошные вечерние наряды, усыпанные пайетками. Большинство брючных комплектов подчеркнуты черной, золотистой и металлической тесьмой и круглыми пуговицами на жакетах.

Лагерфельд соединил мягкий твид с металлизированной кожей, крупные броши сделал похожими на звезды, двухцветные сапоги усыпал глиттером, а вместо шлемов украсил головы моделям вязаными широкими повязками с декором из серебристого бисера - получилось одновременно женственно и футуристично. Кстати, прически девушек все как одна были стилизованы под знаменитый начес Брижит Бардо. Главными аксессуарами показа стали стеганый плед из «алюминиевой фольги» и жемчужные серьги-сферы в ушах.

Среди моделей, представших то ли в образе прекрасных астронавтов, то ли не менее очаровательных инопланетян, отметились Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, Линдси Виксон и далее по списку. Не менее звездным был и первый ряд показа. Погрузиться в космическую тематику пришли Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп, Кара Делевинь, Фаррелл Уильямс, Рита Ора, Лотти Мосс, Лили Аллен, София Коппола, Каролин де Мегрэ, Инес де ля Фрессанж, Анна Винтур и многие другие.