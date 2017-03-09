В рамках Недели моды в Париже Рианна представила свою третью коллекцию для Fenty x Puma. И если в прошлый раз певица играла в современную Марию-Антуанетту и устроила шоу в величественном особняке XIX века Hotel Salomon de Rothschild, то на этот раз РиРи пригласила зрителей в Национальную библиотеку Франции и организовала там настоящий «беспредел».

Лейтмотивом коллекции стала тема колледжа. Концепция была претворена в жизнь в мельчайших деталях: от специальных студенческих карточек в качестве пригласительных до музыки и антуража. Модели разгуливали по столам, гости наблюдали за ними через призму блеклых настольных ламп, а в конце - случился фейерверк из вырванных книжных страниц. Саундтреком дефиле послужила музыка отнюдь не для прилежных студенток. Рианна подобрала отменный плейлист, включив на полную катушку Happy Go Sucky Fucky и I Fink You Freaky от Die Antwoord и Bad Girls от MIA.

Певица разрешила своим «студентам» «забить» на обязательную школьную форму и отдаться уличному спортшику. В новой коллекции она решила играть на контрастах, сочетая спорт и классику, прилежные пуловеры и полупрозрачные сетчатые майки, строгие клетчатые рубашки и обнаженную грудь, черно-белый монохром и кислотно-оранжевый, скромные косички и ярко-малиновые ирокезы. И так можно продолжать до бесконечности - все в духе противоречивого характера школьницы-подростка.

«На моей родине одеваться так в школу непозволительно. Все ученики носят строгую форму. Когда же я приехала в Америку, то увидела совсем другую картину. Работая над своей новой коллекцией, я получила удовольствие, смешивая различные стили», - рассказала РиРи за кулисами.

Помимо этого, певица собрала опытную команду стилистов, парикмахеров и визажистов и продумала образ каждой модели до мельчайших деталей. Макияж был поручен королеве шиммера Пэт Макграт: она красила девушек и парней в готическом стиле, играла с цветом или вовсе оставляла лица «голыми». Прически моделям делал личный парикмахер Рианны Юсеф, заручившийся помощью команды профессионалов L'Oréal Professionnel. А за ногти отвечала Дженни Лонгворт - автор знаменитого стилето певицы. Рианна лично выбирала длину, форму и рисунки типсов для показа.

Представляли коллекцию Fenty x Puma топ-модели из рейтинга models.com: Стелла Максвелл, Адвоа Абоа, Грейс Элизабет, Лили Дональдсон, Dilone, Джоан Смоллс и многие другие, - а закрывала показ сама Рианна, вышедшая на поклон в ярко-лимонном плюшевом пальто до пят. Поддержать подругу на шоу пришли Сальма Хайек, Кара Делевинь, Сара Сампайо, Дерек Бласберг и другие знаменитости.