Лувр не случайно называют перекрестком мира. Это третий по величине и первый по популярности музей на Земле, куда ежегодно съезжается более семи миллионов человек, чтобы увидеть мировое наследие искусства. Именно здесь, в крыле Richelieu состоялся грандиозный показ осенней коллекции Louis Vuitton, ставший вдохновляющим примером взаимосвязи моды и искусства сегодня. Среди реалистичных мраморных скульптур XVII—XVIII веков во Дворе Марли дефилировали модели в совершенно разных образах, не объединенных общей стилистической подачей.

Показы LV проходили в Лувре и ранее, но никогда прежде они не добирались до центрального атриума музея. Николя Жескьер видит в этом безоговорочное признание важного места Дома Louis Vuitton в истории французской культуры: «Сегодня, когда нас хотят заставить поверить в силу границ, которые делают мир все более закрытым, я уверен в том, что мода по-прежнему эти границы стирает. Особенно в Париже. Франция вообще страна иностранных дизайнеров. И сама страна, и ее мода мультикультурны! Показывать коллекцию в Лувре, в самом центре перекрестка культур и национальностей для меня очень символично».

Это чувство безграничности дизайнер попытался воссоздать и в самой одежде, представив довольно практичный гардероб современной городской жительницы - удобный, но в то же время в меру роскошный. Николя Жескьер в очередной раз показал свое умение работать с материалами. Например, в качестве главного объединяющего элемента коллекции он выбрал такой понятный всем и вся символ, как джинсы. Однако для имитации классического денима дизайнер взял специально обработанную мягкую шерсть. Из нее он сшил объемные «джинсовые» куртки на подкладке из овчины, брюки и комбинезоны.

Так же Жескьер поступил и с кожей - в коллекции она предстает то гладко отполированной, то нарочито растрескавшейся от старости. Не обошлось на показе и без традиционных мотоциклетных курток, украшенных несколькими рядами металлических цепей. Третьей ключевой составляющей линейки осень-зима 2017 стал мех - обычно не самый популярный у дизайнера материал. Но только не на этот раз. В новой коллекции Louis Vuitton есть и длинные шубы в лоскутной технике, и куртки с короткими меховыми рукавами, и многочисленные отдельные пушистые вставки и детали.

Даже заключительный сет вечерних платьев был решен более лаконично по сравнению с предыдущими сезонами - в него вошли сложносочиненные атласные сорочки из диагональных полос ткани и платья, собранные из лоскутов кружева, прозрачного гипюра, латекса и красочного принтованного шелка.

Микс фактур и принтов, технологичные материалы, искусственный и натуральный мех, скульптурный крой – эти приемы позволили Николя Жескьеру необыкновенно точно отразить понятие «моды без границ» и создать идеальный гардероб жительницы мегаполиса, любительницы сочетания удобства и роскоши. Поддержать дизайнера собрались многочисленные друзья и амбассадоры Louis Vuitton: Катрин Денев, Изабель Юппер, Джастин Теру, Дженнифер Коннелли, София Тернер, Анна Винтур, Мишель Уильямс, Леа Сейду, Адель Экзаркопулос, Хайдер Акерманн, Кристиан Лубутен и многие другие.