В начале февраля стало известно, что Риккардо Тиши покидает пост креативного директора Дома Givenchy после 12 лет работы. Мужская коллекция осень-зима 2017 и весенняя кутюрная стали прощальными для дизайнера. Кто станет преемником итальянца - пока неизвестно: представители бренда обещают обнародовать эту информацию в ближайшее время.

Показ Givenchy осень-зима 2017/2018, который был назначен на 5 марта, был отменен. Вместо этого в рамках Недели моды в Париже Дом представил лукбук новой женской коллекции, созданной усилиями креативной команды бренда.

27 монохромных образов стали символом переходного периода для Givenchy и одой коллекциям Риккардо Тиши в разные периоды. Каждый наряд отсылал к конкретному дизайнерскому решению из прошлого: к какому именно - обозначали надписи на шее или самой одежде. Худи с изображением Бэмби и взрыва атомной бомбы из осенне-зимней коллекции 2013-го, громоздкие сапоги с сверхшироким голенищем из pre-fall-коллекции 2012-го, полупрозрачное платье с многослойными складками из весенне-летней коллекции 2011-го, шуба с тонким поясом на талии 2014-го, двубортное пальто с удлиненной баской 2015-го года - по словам представителя марки по связям с общественностью, дизайнеры стремились создать коллекцию, максимально репрезентирующую эстетику и историю Givenchy.

Неординарные принты, яркие детали, ультрамодные аксессуары и исключительно красный цвет – команда французского Дома явно жалеет об уходе креативного директора, но эта небольшая коллекция показывает, что бренд готов двигаться дальше и приобретать все больше и больше шикарных нарядов в свою историческую коллекцию.