Слухи о том, что место Клэр Уэйн Келлер (которая совсем недавно покинула пост креативного директора Chloé) займет Наташа Рамсей-Леви, оказались правдивы. 10 марта французский Дом официально назначил Рамсей-Леви новым главным дизайнером. Компания считает, что она идеально «воплощает дух» бренда, созданного в 1952 году Габи Агьен.

«Я горжусь тем, что стала частью компании, которая была основана "женщиной для женщины". Я хочу создавать одежду, подчеркивающую характер и личность женщины, которая ее носит, а не навязывать готовый образ», - рассказала Наташа. К своим обязанностям она приступит 3 апреля, а первую коллекцию для Chloé представит уже в следующем сезоне (весна-лето 2018) на Парижской неделе моды в сентябре.

О том, что Клэр Уэйт Келлер покидает пост креативного директора Chloé после шести лет работы, стало известно в конце января. На минувшей Неделе моды состоялся последний показ под ее руководством. Наташа Рамсей-Леви, в свою очередь, с 2013 года входила в дизайнерскую команду Louis Vuitton и долгое время была «правой рукой» Николя Жескьера.