Джиджи Хадид уже не первый год дружит с Домом Versace. В частности модель открывала шоу осень-зима 2016, а также неоднократно снималась в кампейнах бренда. Поэтому неудивительно, что Донателла Версаче пригласила девушку стать лицом своей текущей коллекции.

Несмотря на то, что год назад дизайнер начала глобальное обновление эстетики подконтрольного бренда и решила переориентировать его на более утилитарно-повседневный лад, формула «Sex sells» для Versace до сих пор актуальна.

В новом кампейне авторства Брюса Вебера Джиджи Хадид и Маркус Уоттс позируют с аксессуарами с культовыми принтами марки в роскошном сочетании черного и золотого цветов. Пикантность съемки в том, что 21-летняя модель появляется в кадре полностью обнаженной в одних черных лодочках, прикрываясь обновленной моделью сумки Palazzo Empire. Ее коллега по съемочной площадке выглядит на фотографиях не менее откровенно: он предстает в распахнутом халате и завернувшись в стеганое покрывало. На остальных снимках все традиционее: Хадид позирует в весьма откровенных нарядах из новой коллекции Versace.

Напомним, ранее девушка снялась в осенней кампании итальянского бренда, где вместе с Карли Клосс примерила образ молодой мамы.