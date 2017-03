Знаменитая скульптура супермодели Кейт Мосс в замысловатой позе йоги была выставлена на аукцион Sotheby's. Статуя под названием «Сирена» (Maquette of Siren) авторства британского художника Марка Куинна выполнена из чистого золота. Куинн впервые презентовал ее в 2008 году, будучи вдохновленным изображением индуистского божества Шивы. Стартовая цена скульптуры супермодели в откровенной позе составила 90 тысяч фунтов стерлингов.

Лот стал частью аукциона «Erotic: Passion and Desire sale», прошедшего в Лондоне. На нем были представлены фотографии, скульптуры и предметы мебели от XIX века до современности. Также среди лотов присутствовала работа Пабло Пикассо 1932 года Nu couché («Лежащая обнаженная женщина») и снимок 1992 года под названием Domestic Nude III: In the Laundry Room at the Château Marmont Hollywood немецкого фотографа Хельмута Ньютона. На фотографии изображена обнаженная женщина на каблуках, которая позирует в прачечной. Ее оценочная стоимость составила более 48 тысяч долларов.

«Искусство всегда существовало для того, чтобы рассказать о человеческой истории, и секс - ее часть», - рассказал один из организаторов аукциона и добавил, что тематика торгов позволит объединить множество предметов.