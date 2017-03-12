Миранда Керр знает толк в хороших джинсах - в ее гардеробе их более чем достаточно, а безупречная фигура позволяет ей выбирать самые разнообразные модели и фасоны. Свою любовь к дениму девушка решила пустить на благое дело: вместе с маркой Mother она создала ограниченную коллекцию джинсов, средства от продажи которой поступят в Фонд Сиднейского Королевского женского госпиталя (Миранда же австралийка). Эта благотворительная организация занимается поддержкой матерей с детьми, попавших в трудное положение.

«Было просто невероятно поработать с различными видами денима, с лекалами и посадкой. Больше всего мне нравится эффект «потертости», который я активно использовала в коллекции», - рассказала 33-летняя Керр. Модель сама рисовала эскизы, собирала мудборды с тканями и разбиралась с цветовой палитрой.

Музами Миранды были супермодели 90-х, вроде Синди Кроуфорд, и ретродивы – например, Одри Хепберн. Результатом работы стала коллекция из 12 моделей: джинсы, джинсовые юбки, куртки и комбинезоны для разных типов телосложения, которые выгодно подчеркнут формы своей обладательницы.

Хорошие джинсы, как известно, могут спасти любой образ.