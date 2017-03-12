«Женщины борются за свои права не только в Америке, но и по всему миру, поэтому я подумал, что должен сделать что-то одновременно чувственное и властное. Это история о силе, заложенной в нас природой», - так Риккардо Тиши описывал коллекцию Givenchy весна-лето 2017.

И вот французский Дом наконец-то представил кампанию нового сезона, снятую знаменитыми Мертом Аласом и Маркусом Пигготом. «Молодые парижанки выходят из клуба после ночного рейва и теряются где-то на просторах Марса», - такую идею должна была транслировать съемка.

Все кадры выполнены в популярном сегодня стиле диптиха: на одной стороне - модели, представительницы нового поколения, снятые на фоне пустынного пейзажа, а на другой - студийные черно-белые портреты давних муз Риккардо Тиши, в том числе и Ирины Шейк.

По словам дизайнера, в кампейне он хотел показать «безмятежность и свободу». Поэтому снимки получились очень взрослыми и были сделаны в натуральных спокойных тонах - без намека на эпатаж, что стало своеобразным вызовом для эксцентричного стилиста Карин Ройтфельд. На фото Ирина - сама безмятежность и женственность: модель с естественным макияжем и распущенными волосами позирует в белой боксерке и обтягивающем платье. Бывший креативный директор Givenchy так и прокомментировал снимок на своей странице в Instagram: «Красота и полное умиротворение @irinashayk в рекламной кампании @givenchyofficial весна-лето 2017».