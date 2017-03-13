В прошлом году итальянский Дом Bottega Veneta отметил сразу две юбилейные даты: 50 лет со дня основания и 15 лет пребывания Томаса Майера на посту креативного директора.

Посему весенне-летний показ марки был воистину праздничным. Руководство компании выбрало удивительную локацию - Академию изящных искусств Брера в Милане - и собрало исключительный кастинг моделей. На подиуме появились Белла Хадид, Ирина Шейк, Адриана Лима и Ева Герцигова. В самой коллекции были собраны отсылки к лучшим за полвека вещам и больше десятка классических моделей сумок.

Но главным событием юбилейного шоу можно считать финальный выход двух супермоделей своего времени: 72-летней Лорен Хаттон и 21-летней Джиджи Хадид. Модели прошлись рука об руку: Джиджи - в нежно-розовом брючном костюме с китайским воротником, Лорен - в классическом бежевом тренче.

На этом сотрудничество Хаттон с итальянской маркой не закончилось: модель, на счету которой более 25 обложек Vogue, роли в кино и десятки рекламных кампаний, стала лицом коллекции Bottega Veneta весна-лето 2017. Компанию ей составили Виттория Черетти и Джоан Смоллс. В роли фотографа выступил Тодд Хидо, который запечатлел моделей в элегантных платьях и костюмах марки. Стоит отметить, что на фоне своих молодых коллег по площадке 73-летняя Хаттон ничуть не проигрывала и выглядела просто потрясающе.