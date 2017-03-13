Вслед за Холли Берри и Сиарой амбассадором Revlon стала Гвен Стефани. Бывшая вокалистка No Doubt создаст для бренда собственную коллекцию косметики, а также будет его посланницей в мире.

Этот союз выглядит весьма гармонично по многим причинам. Во-первых, визитной карточкой певицы был и остается ее фирменный макияж: ярко-красные губы, сияющая фарфоровая кожа и ровные черные стрелки с пышными ресницами. Во-вторых, Гвен рассказывала во многих интервью, сама тема мейк-апа ей очень близка профессионально: в молодости, до того как стать солисткой No Doubt, она работала визажистом в универмаге в Калифорнии. По личному признанию певицы, ей всегда нравилось дарить людям радость и уверенность в себе посредством макияжа, и, если бы не музыка, она бы стала профессиональным визажистом.

«С детства я пользовалась косметикой как средством самовыражения. Я экспериментировала с макияжем, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность и проявить творческие способности. Поэтому партнерство с таким знаковым брендом красоты, как Revlon, воспринимаю как естественный шаг в моей жизни. Но я очень счастлива и горда возможностью продолжать мои эксперименты в качестве глобального посла этой марки», - рассказала Гвен.

Напомним, что артистка уже имеет опыт создания коллекции макияжа для Urban Decay. Все продукты из коллаборации Urban Decay Gwen Stefani Makeup Collection Spring 2016 были раскуплены с рекордной скоростью, и уже сейчас можно сказать, что проект Revlon х Gwen обречен на успех. Очевидно, Revlon не прогадали, заключив контракт с певицей. Напомним, что ранее бренд представляли Кейт Мосс, Клаудия Шиффер, Хелена Кристенсен, Синди Кроуфорд, Оливия Уйалд, Эмма Стоун и другие.