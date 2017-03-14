В августе прошлого года стало известно, что вслед за Дженнифер Лопес, Селин Дион, Рианной и другими знаменитостями свою дебютную коллекцию обуви готовит к выходу и Кэти Перри. На днях певица представила первые снимки рекламной кампании линейки Katy Perry Footwear, которую сама звезда считает «яркой и выразительной».

С этим не поспоришь: в коллекции преобладают кричащие цвета и броские декоративные элементы в виде фруктов или губ. Обувь получилась немного экстравагантной, как и сама Кэти: ботильоны самых причудливых расцветок с бахромой, перьями и аппликацией, разноцветные босоножки на шпильке, украшенные игрушками, туфли на больших полых квадратных каблуках, балетки с мордочкой пасхального кролика, тапочки с рисунком в виде женской руки и многое другое.

«Вы то, что вы носите, правильно? И обувь - это одна из тех вещей, которую я действительно люблю. Поэтому я так взволнована, представляя свою коллекцию, - рассказала Перри в интервью Footwear News, отметив, что выпуск обуви позволит ей передать поклонникам частичку души. - Когда я нахожусь на сцене или выпускаю музыку, то я не могу общаться тет-а-тет с каждый зрителем и слушателем. Коллекции обуви, одежды, аксессуаров - это мой способ показать себя и сказать всем „привет“».

Линейка Katy Perry Footwear, созданная в сотрудничестве с компанией Global Brands Group, появилась в магазинах Macy's, Lord & Taylor, Amazon и Zappos уже в конце февраля. Стоимость звездной обуви варьируется от 59 до 299 долларов.