Модный Дом Louis Vuitton представил рекламную кампанию нового весенне-летнего сезона, главными героинями которой стали сразу четыре актрисы: от подающей надежды Саши Лэйн, совершившей прорыв после роли в фильме «Американский милашка», и самой молодой обладательницы «Золотой пальмовой ветви» Адель Экзаркопулос до не требующих представления Дженнифер Коннелли и Мишель Уильямс. Помимо звездных посланниц бренда в съемке приняли участие модели Мика Арганараз, Натали Вестлинг, Рианна ван Ромпей, Сора Чой, Александра Мича и Маша Скокова.

И все же главная роль в рекламной кампании Louis Vuitton досталась Парижу, которому Николя Жескьера посвятил свою новую коллекцию. «Париж - душа этой коллекции с его дуальностью и невероятно творческой свободной атмосферой. Правый и левый берег города поддавались самым разным художественным влияниям. В этом сезоне мне хотелось выразить почтение всем оригинальным, интеллектуальным и свободным духом парижским жителям. Парижем вдохновляются многие современные художники, музыканты и поэты, среди которых теперь и я».

Снял кампейн легендарный фотограф Брюс Вебер, который работает с Жескьером с момента его прихода в модный Дом, а за стиль отвечала небезызвестная Мари-Амели Сове. Съемки прошли на острове Сен-Луи, на территории которого до начала XVII века назначались дуэли, а сегодня там обитают богатейшие парижане. Louis Vuitton не случайно выбрал это место: в XX веке на Сен-Луи часто проводили время представители культурной интеллигенции, и съемка апеллирует именно к этой роли острова. В частности, некоторые кадры были сделаны на площади Луи Арагона, знаменитого французского писателя, чья деятельность оказала существенное влияние на литературу и визуальное искусство Парижа.

Кроме кадров на фоне мостовой Сены и классических парижских видов в кампейне также есть студийные фотографии, на которых можно в деталях рассмотреть ключевые образы коллекции весна-лето 2017.