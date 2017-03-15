Нынешний креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло не из робкого десятка. Рекламные кампании под его началом - это всегда провокация. Однако снимки коллекции осень-зима 2017 показались многим выходящими за рамки приличия и вызвали настоящий скандал.

Новый кампейн бренда был снят с 250-и рекламных щитов на территории Франции по приказу национального агентства Advertising Watchdog. Комитет по рекламным стандартам Франции (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité или ARPP) неоднократно настаивал на том, чтобы марка прекратила распространение рекламы и заменила несколько фотографий. Основная причина – два черно-белых снимка, на которых модели в нарядах из дебютной коллекции Ваккарелло изображены в весьма откровенных и вульгарных позах.

По мнению многих, нарочито сексуальные фотографии унижают достоинство слабого пола и провоцируют сексуальное насилие. Также критики считают, что изображение очень худой модели пропагандирует нездоровые стандарты красоты и анорексию.

Помимо внешней рекламы, кампейн был размещен и на страницах глянцевых изданий. Министр по правам женщин во Франции - Лоуренс Россиньол во время интервью для местной радиостанции France 2 раскритиковал Saint Laurent. Генеральный директор ARPP Стефан Мартин также подтвердил, что в организацию поступило порядка 120 жалоб на бренд.

«Мы предупредили рекламодателя о том, что эти изображения не соответствуют определенному кодексу поведения, - сказал Стефан Мартин. - Уважение свободы творчества - это одно, но есть и уважение к потребителю. Бренд должен задаться вопросом, какой образ он преподносит своим клиентам, особенно впечатлительным молодым людям. Это может иметь негативные последствия».

Напомним, вскоре после старта новой рекламной кампании французского Дома интернет-пользователи начали активно обсуждать вышеупомянутые снимки. Хэштег #YSLRetireTaPubDegradante («YSL, откажись от позорной рекламы») был запущен в Facebook и Twitter. По мнению многих пользователей, современные кампании Saint Laurent противоречат философии бренда, заложенной его основателем.

Это не первый подобный случай: в 2015 году рекламу Saint Laurent признали недопустимой из-за чрезмерной худобы модели. После этого во Франции приняли закон, обязывающий моделей при приёме на работу предоставлять заключение врача, подтверждающее, что их вес является здоровым для их роста и телосложения.