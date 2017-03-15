Модный Дом Bvlgari представил своего нового амбассадора – американскую топ-модель Беллу Хадид. Итальянский бренд объявил новость в Instagram-аккаунте, где разместил фото девушки рядом с креативным директором Жан-Кристофом Бабеном. Пресс-служба марки сообщила, что 20-летняя Хадид будет представлять иконическую коллекцию сумок Serpenti, новую линейку Diva, солнцезащитные очки и аксессуары из шелка.

В интервью WWD Белла рассказала, что ее с детства связывают с Домом особые отношения. «Я не помню каких-то определенных вещей, но помню, что мама очень любила Bvlgari и постоянно говорила об их замечательных коллекциях. Так здорово теперь работать с ним!».

Решение работать с суперпопулярной моделью и звездой социальных сетей (сейчас у Беллы 10,4 млн. подписчиков в Instagram) видится вполне естественным этапом развития стратегии привлечения интереса миллениалов. «Белла очень молода, но так элегантна, она идеальное воплощение девушки Bvlgari», - отметил Жан-Кристоф Бабен.

Автором рекламной кампании стал фотограф Терри Ричардсон, ранее снимавший для бренда Карлу Бруни.

Напомним, 20-летняя американка Белла Хадид стала моделью 2016 года по версии портала Models.com. В ее активе контракты с Dior, Nike, Calvin Klein, Fendi, а также участие в шоу-показе Victoria’s Secret. Кроме того, в рамках коллаборации с Chrome Hearts она выпускает собственную линию одежды.