Слухи о том, что Jil Sander ищут нового креативного директора, появились еще в ноябре прошлого года. Вчера стало известно, что Родольфо Пальялунга, возглавляющий бренд с 2014 года, действительно покинул свой пост. Его предыдущая коллекция весна-лето 2017 была раскритикована журналистами, что, возможно, и послужило дополнительным мотивом для расторжения контракта. Управляющий директор марки Алессандра Беттари рассказала WWD, что уход Пальялунга был давно согласован. «Родольфо проделал безупречную работу за эти три года, полностью сохранив ДНК бренда и внеся свое уникальное видение", - прокомментировала она.

Таким образом, коллекция сезона осень-зима 2017, которая была представлена в феврале на Неделе моды в Милане, оказалась для дизайнера прощальной. Итальянец пришел в немецкий модный Дом из Vionnet. Куда он уходит сейчас, неизвестно. На прощание Родольфо признался, что был очень рад внести свой вклад в историю марки. Руководство поблагодарило его в ответ.

Пресс-служба Jil Sander пока не сообщила, кто же станет креативным директором бренда. По слухам, место Пальялунга могут занять сразу два новых дизайнера – основатель марки мужской одежды OAMC Люк Мейер и его супруга Люси Мейер, работавшая в команде Dior во времена Рафа Симонса. После того как бельгиец решил покинуть французский бренд и до назначения Марии Грации Кьюри, Люси совместно с Сержем Руфье разработала несколько коллекций для Dior. До этого она трудилась в Balenciaga и Louis Vuitton.

Напомним, что предшественником Родольфо в Jil Sander был как раз Раф Симонс, так что в назначении его ученицы нет ничего удивительного. Ждем официального подтверждения.