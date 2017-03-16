Сегодня на широкий экран в России выходит экранизация знаменитого мультфильма «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли. Этот мюзикл обещает стать чуть ли не главным событием весны в мире кино. Не остался в стороне и Кристофер Кейн, создавший по мотивам сказки капсульную коллекцию, посвященную новой картине Билла Кондона.

Британский дизайнер тонко чувствует эстетику мира Disney. Еще в детстве он мог отличить ее от почерка Warner Brothers и Metro-Goldwyn-Mayer. «Помню, как мама включила мне мультфильм «Том и Джерри», но я сразу обнаружил подвох, повернулся к ней и сказал: «Это же не Disney!». Я сразу уловил разницу и хотел смотреть только мультфильмы Disney! У них всегда была лучшая анимация!» - признается Кейн.

Его новая капсула состоит из 40 предметов одежды для мужчин и женщин, вдохновленных культовым мультфильмом 1991 года. Все до одной вещи в коллаборации - исключительно из eco-friendly материалов, тщательно проверенных и одобренных агентством Eco-Age.

Важно при этом отметить, что сказочная коллекция Christopher Kane – не попытка воспроизвести гардероб персонажей фильма, а интерпретация ключевых мотивов картины. По словам дизайнера, он хотел создать образы для современной Белль - девушки с сильным характером, способной на героические подвиги. Например, в его капсуле нет легендарного желтого бального платья, но при этом множество отсылок к первоисточнику - сказке об аленьком цветочке.

Наряды у Кейна получились под стать - загадочные и даже драматичные. Он использовал много кружева, прозрачного шифона, ледяных искрящихся фактур и кристаллов Swarovski. Свою версию Белль британец одел в романтические топы с гигантскими аппликациями кроваво-красных роз, струящееся платье с юбкой плиссе, асимметричные свитшоты с черными лентами из атласа, небесно-голубые мюлли, полупрозрачные блузы, байкерские куртки, а также футболки с изображением той же розы в черном и белом цвете. Волшебные цветы появляются на туфлях, клатчах и пуловерах, а миниатюрные чайнички и блюдца заменяют кулоны и броши. «Я знаю, что большинство видят в ней принцессу, но для меня она - обычная девушка, которая отправилась за приключениями. Она мечтала о большем для себя и имела массу стремлений», - говорит британец о сказочной героине.

Вещи уже представлены во флагманском магазине Christopher Kane на Mount Street в Лондоне и в онлайн-бутике бренда, а с сегодняшнего дня появятся в универмагах Selfridges, The Webster и Isetan.