Виктория Бекхэм продолжает выстраивать модную империю и популяризировать свой бренд. Еще осенью дизайнер анонсировала выпуск авторской коллекции для сети американского демократичного ретейлера Target, а спустя полгода наконец представила рекламную кампанию нового проекта.

На этот раз миссис Бекхэм позаботилась о том, чтобы в линейке был представлен ассортимент одежды, охватывающий максимальное количество категорий потребителей. Поэтому в Victoria Beckham x Target можно найти не только вещи для девушек с модельной фигурой, но и большие размеры, а также одежду для младенцев, детей и подростков в ценовом диапазоне от 6 до 70 американских долларов.

Всего в капсуле представлено около 200 предметов гардероба в пастельных тонах. Цветочные принты и декоративные элементы в виде лепестков ромашек, пышные подолы, яркие чистые цвета и силуэт 60-х - отличительные черты коллекции, наполненной кокетливыми платьями с воланами, костюмами-двойками, летящими блузами, кружевными туниками, комбинезонами, джемперами и платьями-рубашками разных фасонов. Примечательно, что в коллекции также есть детская одежда, поддерживающая актуальный сегодня тренд Like Daughter Like Mother –одежду для мам и детей в одном стиле.

Если для создания линейки, по признанию дизайнера, вдохновением послужила ее собственная повседневная семейная жизнь, то промо к проекту - дань музыкальному прошлому Виктории. В качестве саундтрека к рекламной кампании она выбрала хит «перчинок» Spice Up Your Life. Но главное не саундтрек, а сама картинка. В кадре - огромное разнообразие моделей разных возрастов, оттенков кожи и типов фигур, а во главе этой команды Girl Power – топ-модель 2000-х Саша Пивоварова с дочерью Мией.

Капсула Виктории Бекхэм появится в магазинах Target 9 апреля.