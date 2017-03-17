В последние несколько лет fashion-индустрию буквально сотрясает волна кадровых перестановок. После того как в феврале 2017 года Риккардо Тиши покинул пост креативного директора Givenchy, его место стали прочить Вирджилу Абло - дизайнеру бренда Канье Уэста, финалисту LVMH Prize и основателю марки уличной одежды Off-White. Однако прогнозы не оправдались.

16 марта французский Дом сделал официальное заявление о том, что на пост назначена Клэр Уэйт Келлер – дизайнер, которая меньше двух месяцев назад объявила о своем уходе из Chloé, а последнюю коллекцию для марки показала буквально две недели назад – на Неделе моды в Париже.

Ее кандидатура оказалась неожиданностью для всех. Келлер начинала свою карьеру в модной индустрии под руководством Тома Форда в Gucci, затем работала в Calvin Klein, Ralph Lauren и Pringle of Scotland, а последние шесть лет возглавляла модный Дом Chloé, для которого ее фирменные отсылки к силуэтам 70-хх, концептуальный крой и палитра чистых оттенков стали залогом успеха. В этом феврале стало известно, что Клэр отказалась продлевать контракт по личным причинам. В 2011 году ради работы в Chloé она переехала из Лондона в Париж. В Англии остались жить трое детей дизайнера, с которыми, по ее заявлению, ей хотелось бы видеться чаще. Замену Келлер руководство Chloé нашли довольно быстро: новым креативным директором бренда стала Наташа Рамсей-Леви – «правая рука» Николя Жескьера и бывший дизайнер Louis Vuitton.

А вот судьба британки прояснилась лишь вчера. Givenchy объявил о новом назначении в Instagram, выложив подряд портрет создателя марки Юбера Живанши, его цитату и портрет Клэр Уэйт Келлер работы Стивена Майзела. Цитата, по-видимому, призвана отразить новую главу в истории марки: «Настоящей элегантности присущи естественность и простота». Дизайнер стала второй женщиной на посту креативного директора модного Дома в конгломерате LVMH после назначения Марии Грации Кьюри в Dior, и шестым по счету кутюрье Givenchy, встав в один ряд с Джоном Гальяно, Александро Маккуином и самим Юбером де Живанши. Келлер будет отвечать как за женскую, так и за мужскую линии бренда, а самое главное - впервые попробует себя в жанре высокой моды. Свою дебютную коллекцию для Givenchy весна-лето 2018 она представит в октябре в рамках Недели моды в Париже.

Назначение Клэр может ознаменовать кардинальную смену курса и новую эпоху для французского Дома, обросшего за время правления Тиши амбассадорами из мира хип-хопа и снискавшего славу благодаря графичным свитшотам, сникерсам и спорт-шику. Келлер, с ее спокойным нравом и британским аристократизмом, – полная противоположность Тиши. Для Chloé она всегда делала носибельную и коммерчески успешную одежду, которую жаждали носить многие, особенно сумки и обувь.

Выбор Givenchy, скорее всего ,обусловлен тем, что именно она сумеет вернуть марку к аристократичным, элегантным и ярким вещам, которые всегда ассоциировались с детищем Юбера Живанши. Сама Келлер явно планирует творить с оглядкой на отца-основателя Дома. «Уверенный стиль Юбера де Живанши всегла служил для меня источником вдохновения, и я очень рада возможности стать частью легендарной истории Дома. Мне не терпится приступить к работе и начать писать новую главу», - прокомментировала дизайнер.